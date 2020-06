UNILEVER - Aktie erreicht den Kurszielbereich

PLC - WKN: A0JNE2 - ISIN: GB00B10RZP78 - Kurs: 43,660 £ (Chi-X)

Das Fazit der jüngsten (Pfeil türkis im Tageschart unten) Betrachtung vom 18. Mai ("UNILEVER PLC - EMA200 im Visier") lautete wie folgt: "Die Unilever-Aktie ist zuletzt aus einer Bullenflagge gen Norden hin ausgebrochen. Damit ist aus technischer Sicht der Weg kurzfristig frei auf der Oberseite für einen Test der mittelfristigen Abwärtstrendlinie und des EMA200 im Tageschart."

Aktie erreicht Kursziel

Die Anteilsscheine des multinational agierenden Konsumgüterkonzerns gaben am Tag nach der Analyse zunächst erst einmal nach, schlugen aber dann die gewünschte Richtung ein.

Mittlerweile wurde der EMA200 im Tageschart - und damit das Kursziel aus der vergangenen Analyse - erreicht. Hier kommt der Wert zunächst nicht mehr weiter wie ein Blick auf den Tageschart belegt.

Neue prozyklische Kaufsignale entstehen erst bei einem Anstieg per Tagesschluss über 43,80 EUR. In dem Falle wäre eine Fortsetzung in den Bereich 45 bis 46 EUR zu favorisieren.

