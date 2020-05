US-Anleihen geben bei langen Laufzeiten nach - Aktienbörsen im Aufwind

NEW YORK (dpa-AFX) - Die unverändert gute Stimmung am Aktienmarkt hat die Kurse von US-Staatsanleihen im späten Handel am Donnerstag überwiegend belastet. Vor allem Papiere mit langen Laufzeiten gaben nach. Derzeit stützen die Hoffnung auf eine schnelle wirtschaftliche Erholung in der Corona-Krise und die Aussicht auf umfangreiche Rettungspakete der Notenbanken und Staaten die Börsen. Vor diesem Hintergrund war die Nachfrage nach den als sicher geltenden Staatspapieren gering.

Die jüngsten Konjunkturdaten zeichneten derweil zwar eher ein eher trübes Bild, konnten die US-Staatsanleihen aber nicht stützen. So war die US-Wirtschaft zu Jahresbeginn wegen der Corona-Krise stark geschrumpft. Der Einbruch fiel sogar noch etwas stärker aus, als bisher bekannt. Auch die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter brachen im April erneut ein, wenn auch etwas weniger stark als befürchtet.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 28/31 Punkten. Sie rentierten mit 0,182 Prozent. Fünfjährige Anleihen traten mit 99 17/32 Punkten ebenfalls auf der Stelle. Ihre Rendite betrug 0,343 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen sanken um 6/32 Punkte auf 99 8/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,701 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren fielen um 22/32 Punkte auf 94 22/32 Punkte. Ihre Rendite betrug 1,469 Prozent./bek/he