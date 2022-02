US-Anleihen starten mit Gewinnen - Rendite bei Zweijahreshoch

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag mit leichten Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg zum Start um 0,12 Prozent auf 126,92 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere fiel im Gegenzug leicht auf 1,91 Prozent. Am Freitag hatte sie mit 1,93 Prozent den höchsten Stand seit Anfang 2020 markiert.

Am Markt wurde die etwas festere Eröffnung mit einer typischen Gegenbewegung nach zuvor deutlichen Verlusten begründet. Grundsätzlich herrscht an den Anleihemärkten Zinsauftrieb. Hauptgrund ist die Geldpolitik: Viele Notenbanken heben derzeit ihre Leitzinsen an oder steuern zumindest darauf zu. Zu letzterer Gruppe gehört die US-Notenbank Fed, von der im März eine erste Zinsstraffung in der Pandemie erwartet wird. Weitere Anhebungen dürften angesichts der hohen Teuerung folgen.

Steigende Kapitalmarktzinsen sind derzeit auch in Europa an der Tagesordnung, wo die Europäische Zentralbank (EZB) auf eine straffere Ausrichtung zuzusteuern scheint. Vergangene Woche kamen entsprechende Bemerkungen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Zum Wochenstart hat Lagarde Gelegenheit, sich erneut zu äußern. Sie tritt vor den Wirtschaftsausschuss des Europäischen Parlaments./bgf/jsl/men