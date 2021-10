US-Finanzministerin Yellen und Chinas Vize Liu bemühen sich um Austausch

Peking (Reuters) - US-Finanzministerin Janet Yellen und der stellvertretende chinesische Ministerpräsident Liu He bemühen sich weiter um eine Verbesserung der bilateralen Beziehung.

Für die beiden Länder sei es wichtig, die Kommunikation und Koordinierung der makroökonomischen Politik zu verstärken, teilte das chinesische Handelsministerium nach der virtuellen Konferenz am Dienstag mit. Yellen habe "offen Bedenken geäußert", teilte das US-Finanzministerium später in einer kurzen separaten Erklärung mit, in der die Bedenken nicht näher erläutert wurden. Das Ministerium fügte aber hinzu, dass Yellen sich auf zukünftige Gespräche mit Liu freue. Anfang Juni hatten sich Yellan und Liu erstmals getroffen.

Die Beziehungen zwischen China und den Vereinigten Staaten hatten sich unter dem früheren US-Präsidenten Donald Trump drastisch verschlechtert. Sein Nachfolger Joe Biden hat den Druck auf China aufrechterhalten. Zwar wurde Anfang des Monats im Handelsstreit mit China ein Ende einzelner Strafzölle angekündigt, zugleich jedoch in großen Teilen am harten Kurs Trumps festgehalten.