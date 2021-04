US-Maschinenbauer wartet auf das entscheidende Signal

"Parker Hannifin ist eines der größten Unternehmen der Welt in Motion-Control-Technologien, einschließlich der Luft- und Raumfahrt, Klimatechnik, Elektromechanik, Filtration, Flüssigstoff- und Gastransport, Hydraulik, Pneumatik, Prozesssteuerung, sowie Abdichtung und Abschirmung. Parker beschäftigt rund 55.000 Mitarbeiter in 50 Ländern. Die weltweite Unternehmensstruktur ist dabei unterteilt in 139 Divisionen mit insgesamt 309 Niederlassungen." (Quelle: Wikipedia). Die Aktie erholte sich im vergangenen Jahr schnell vom Corona-Crash und kletterte direkt wieder an die Allzeithochs aus 2018 und 2019. Im Herbst gelang schließlich der nachhaltige Ausbruch darüber.

Innerhalb des mittelfristigen Aufwärtstrendkanals schiebt sich der Wert seit Monaten immer weiter nach oben, wobei zuletzt keine Aufwärtsdynamik mehr erkennbar war. Seit Mitte März pendelt sich das Papier seitwärts ein. Zuletzt bot die Unterkante des mittelfristigen Aufwärtstrendkanals halt, von dort aus zieht die Aktie wieder an die Allzeithochs.

Neue Kaufimpulse mit den Zahlen?

Die heute vorbörslich erwarteten Quartalszahlen könnten wieder Bewegung in den Kursverlauf bringen. Grundsätzlich gilt: Solange der Aufwärtstrendkanal Bestand hat, wären weiter steigende Notierungen in Richtung 360 und 400 USD denkbar. Dazu müsste es zu einem nachhaltigen Ausbruch über 321 - 324 USD kommen.

Geht es hingegen per Stunden und Tagesschlusskurs unter 306 USD zurück, könnte es zu einem Test des Supports um 288 - 294 USD kommen. Erst wenn die Aktie signifikant unter 286 USD zurückfällt, müssten größere Zwischenkorrekturen eingeplant werden. Rücksetzer bis 247 - 252 und ggf. sogar zurück an das große Ausbruchslevel bei 210 - 213 USD wären dann die Idealszenarien, um anschließend eine neue Aufwärtswelle zu starten.

Parker-Hannifin Corp.

Auch interessant:

BASTEI LÜBBE - Aktie knackt die 5,00 EUR-Marke

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inklusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt testen!

(© BörseGo AG 2021 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)