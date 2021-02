US-Währungshüter fängt Debatte um zeitiges Abschmelzen der Anleihenkäufe wieder ein

Washington/Berlin (Reuters) - Der US-Währungshüter Raphael Bostic rudert in der Debatte um ein zeitiges Herunterfahren der Anleihenkäufe der Notenbank (Fed) offenbar zurück.

Er rechne dieses Jahr nicht mehr damit, dass das entsprechende Bond-Programm angepasst werden könne, sagte der Chef des Notenbankbezirks Atlanta am Donnerstag auf Yahoo Finance. "Doch ich bin offen für alle Möglichkeiten", fügte er hinzu. Die Fed kauft Monat für Monat Wertpapiere im Volumen von 120 Milliarden Dollar zur Stabilisierung der Wirtschaft. Bostic hatte bei früherer Gelegenheit gesagt, er hoffe, dass das Kaufprogramm bei einer erfolgreichen Impfkampagne "in recht kurzer Zeit" neu justiert werden könne. In dem Interview auf Yahoo Finance sagte er nun, es sei "ein Fehler" gewesen, dabei nicht berücksichtigt zu haben, dass die Notenbank mittlerweile langfristig auch ein Heißlaufen der Wirtschaft toleriere.

Notenbankchef Jerome Powell hatte jüngst betont, dass es noch eine Weile dauern werde, bis Herdenimmunität nach der Corona-Pandemie erreicht sein werde. Der US-Währungshüter Patrick Harker hatte gewarnt, ein verfrühtes Handeln könne Turbulenzen an den Finanzmärkten auslösen.