USA: Chicago-Index signalisiert wieder Wachstum

CHICAGO (dpa-AFX) - Das Geschäftsklima für die Region Chicago hat im Juli nach dem Einbruch in der Corona-Krise in die Wachstumszone gedreht. Der Einkaufsmanagerindex stieg zum Vormonat um 15,3 Punkte auf 51,9 Punkte, wie die regionale Einkaufsmanagervereinigung am Freitag in Chicago mitteilte. Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg auf 44,0 Punkte gerechnet.

Im Mai war der Indikator inmitten der Corona-Pandemie mit 32,3 Punkten auf den tiefsten Stand seit Anfang der 1980er-Jahre gefallen. Im Juni hatte er sich nur leicht erholt.

Der Stimmungsindikator liegt damit erstmals seit über einem Jahr wieder über der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Werte oberhalb der Marke signalisieren ein Wachstum der wirtschaftlichen Aktivität, Werte darunter deuten auf eine Schrumpfung hin./jsl/he