USA erteilen Notfallzulassung für Corona-Antikörpertest von Roche

BASEL (dpa-AFX) - Der Basler Pharmakonzern Roche hat in den USA eine Notfallzulassung für einen Antikörper-Test auf das neuartige Coronavirus erhalten. Der Rest diene dem Nachweis, ob eine Person Kontakt mit dem Virus hatte und Antikörper ausgebildet hat, wie der Pharmakonzern am Sonntag in Basel mitteilte. Die Tests würden bereits an Labore weltweit geliefert. Die Produktionskapazität solle nun weiter gesteigert werden auf eine hohe zweistellige Millionenzahl pro Monat./mis