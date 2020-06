V-förmige Erholung des Arbeitsmarktes

Der Aktienmarkt ist in einseitigem Optimismus verloren, warnt der bekannte US-Investor Jeremy Grantham. Noch nie waren die Aktienkurse und Wirtschaft so weit voneinander abgekoppelt. Auch der Chef des einflussreichen Investmenthauses Lazard warnt, dass noch diesen Sommer eine Welle an Firmenpleiten auf die Wall Street zurollt. Dass die Konjunktur wie ein Lichtschalter einfach angeknipst werden kann, sei unwahrscheinlich. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich die hohe Arbeitslosigkeit auf die Wirtschaft durchschlägt. Anleger sehen in den steigenden Aktienkursen den klaren Beweis darin, dass sich die Wirtschaft und Ertragslage deutlich erholt. Schlägt dieser Trend ins Gegenteil, knickt die Stimmungslage auch schnell wieder ein.