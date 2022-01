Valneva-Aktie: Sehen wir hier den neuen Impfstoff-Champion?

Die Valneva-Aktie war zwar schon das ganze letzte Jahr extrem volatil. Aber was in den letzten Tagen passiert ist, hat noch mal alles übertroffen. Zeitweise ist die Aktie an einem Tag um mehr als 30 % in die Höhe geschossen. Inzwischen hat sie aber im Sog des fallenden Gesamtmarktes einen Großteil der Kursgewinne wieder abgegeben und steht aktuell bei 15,65 Euro (Stand: 21.01.2022).

Aber vielleicht war das ja nur ein erster Vorgeschmack auf noch kommende Kursgewinne. Denn das Jahr hat schon mit mehreren vielversprechenden Nachrichten begonnen.

Valneva verbreitet Optimismus

Zuerst hat Valneva bestätigt, dass man auf bestem Wege sei, noch im ersten Quartal die Zulassung seines COVID-Impfstoffes VLA2001 zu bekommen. Die Zulassung so schnell wie möglich zu bekommen ist für Valneva extrem wichtig. Denn das Unternehmen hat bereits einen verhältnismäßig großen Liefervertrag mit der EU-Kommission abgeschlossen. Der Vertrag sieht vor, dass Valneva im zweiten und dritten Quartal insgesamt 24,3 Mio. Impfdosen liefern wird. Darüber hinaus besteht die Option, die Lieferungen auf bis zu 60 Mio. Impfdosen aufzustocken.

Je früher der Impfstoff nun geliefert werden kann, desto besser. Insbesondere aus finanzieller Sicht ist das für Valneva extrem wichtig. Denn noch schreibt das Unternehmen hohe Verluste. Sollte die Zulassung nun im ersten Quartal erreicht werden, könnten sich vielleicht sogar schon bald die Verluste in Luft auflösen. Im besten Fall könnte Valneva sogar hochprofitabel werden. Aber ob es so weit kommen wird, hängt natürlich von den Vertragskonditionen ab, über die nicht viel bekannt ist.

Aber wie bereits erwähnt hat Valneva sogar noch eine super Nachricht aus dem Hut gezaubert. Denn der Impfstoff scheint auch gegen die Omikron-Variante des Corona-Virus hochwirksam zu sein. Sollte sich diese Tatsache in weiteren Studien bestätigen und die Wirksamkeit höher als bei den Konkurrenzprodukten sein, könnte Valneva einen extrem wertvollen Wettbewerbsvorteil haben.

Bessere Zeiten für die Aktie in Sicht?

Das stimmt optimistisch für die weitere Entwicklung. Denn bisher war Valneva noch nicht sehr erfolgreich damit, Lieferverträge abzuschließen. Im letzten Jahr gab es zwar einen Vertrag mit der britischen Regierung. Dieser wurde aber von der britischen Regierung wieder gekündigt, wodurch sich Valneva kurzzeitig in der kuriosen Situation wiederfand, einen scheinbar hochwirksamen Impfstoffkandidaten im Portfolio zu haben, aber keinen Abnehmer dafür zu finden. Letztendlich konnte dann aber der Vertrag mit der EU-Kommission geschlossen werden. Und wenn der Impfstoff wirksamer und verträglicher sein sollte als der der Konkurrenz, könnte Valneva noch eine rosige finanzielle Zukunft vor sich haben.

Aber garantiert ist das noch lange nicht. Zumindest hat Valneva bessere Chancen, in den kommenden Monaten weitere Abnehmer zu finden, wenn bei der Zulassung nichts mehr schiefgeht. In dem Fall dürfte sich auch die Aktie wieder von ihrem Kurstief erholen und vielleicht sogar neue Höchststände erreichen. Aber bis dahin ist es noch ein langer Weg.

Der Artikel Valneva-Aktie: Sehen wir hier den neuen Impfstoff-Champion? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dennis Zeipert besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

