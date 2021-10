VALNEVA - Derzeit die beliebteste Impfstoff-Aktie

Valneva SE - WKN: A0MVJZ - ISIN: FR0004056851 - Kurs: 19,830 € (L&S)

Aktuell zeigt die Valneva-Aktie die stärkste Performance unter den großen Impfstoff-Aktien. Wie in der letzten Analyse prognostiziert konnte die Aktie mit der nachhaltigen Rückkehr über die zentrale Hürde bei 14,95 - 15,60 EUR weiteres Kaufinteresse generieren. Aktuell zeigt sie die stärkste Performance unter den großen Impfstoff-Aktien. In der ersten Reaktion nach dem Kurssprung setzte das Papier an dieses Ausbruchslevel zurück und sprintete danach an das erste Kursziel bei 19,92 EUR. Das große Gap aus dem September wurde damit geschlossen. Unterhalb dieser Preismarke läuft nun eine Konsolidierung auf hohem Niveau. Die Kursmuster sind hier sowohl im kurz- als auch im mittelfristigen Zeitfenster wieder sehr konstruktiv zu werten.

Gute Chancen auf weitere Rally

Mit der bullischen Vorlage könnte es in Kürze zu weiter steigenden Notierungen kommen. Klettert das Papier nachhaltig über 20 EUR, wäre Platz bis zum Allzeithoch bei 25,20 EUR. Später könnten darüber hinaus Notierungen um die 35 und 40 EUR erreicht werden.

Sehr kurzfristig wären auch noch größere Konsolidierungen unterhalb von 20 EUR denkbar und zunächst nicht kritisch. Sogar ein weiterer Pullback zum letzten Ausbruchslevel bei 14,95 - 15,60 EUR wäre unbedenklich und könnten sogar neue Einstiegschancen ergeben.

Erst bei einem signifikanten Rückfall unter 14 EUR trübt sich das kurzfristige Chartbild deutlicher ein. Abwärtskorrekturen bis 11 - 12 EUR könnten dann folgen.

Fazit: Mit der jüngsten Steilvorlage steht weiter steigenden Kursen wenig im Wege. Die Chancen auf neue Allzeithochs noch in diesem Jahr sind durchaus gegeben.

