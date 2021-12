VALNEVA - Überraschend aktiver Handel. Was ist da los?

Valneva SE - WKN: A0MVJZ - ISIN: FR0004056851 - Kurs: 26,340 € (L&S)

In Zeiten wie diesen ist es nicht ungewöhnlich, dass die Aktie der Impfstoffhersteller Valneva, Moderna und BioNTech sehr aktiv gehandelt werden. Die Aktien sind für Trader und Anleger derzeit hochinteressant, was angesichts der Corona-Situation nicht verwundert. Fairerweise muss man jedoch sagen, dass es oftmals von einem Tag auf den nächsten kaum etwas Neues zu berichten gibt. Die grundsätzliche Lage hat sich tendenziell kaum verändert.

Das ist auch heute der Fall. Gegenüber der gestrigen Analyse bleibt das Chartbild in der Valneva-Aktie angespannt, aber bullisch. Überraschend ist jedoch die extrem hohe Handelsaktivität im Vergleich zu beispielsweise BioNTech. Hier wurden im frühen Freitagshandel auf Tradegate fast viermal so viele Trades in Valneva abgewickelt, wie im Vergleich zum Mitbewerber. Eine Ursache dafür könnte das aktuelle Preisniveau von Valneva sein. Auf Tradegate kämpft man mit dem Allzeithoch, welches überwunden werden müsste, um weiter in Richtung 35 EUR und darüber hinaus durchzustarten.

Valneva SE

Optimistisch stimmt in diesem Zusammenhang vor allen Dingen der Chart an der Pariser Börse. An der eigentlichen Heimatsbörse von Valneva lag das Allzeithoch aufgrund der kürzeren Handelszeit nämlich nur bei 25,20 EUR und dieses wurde bereits überwunden. An dieser Börse findet aktuell also kein Kampf, sondern ein bullischer Pullback an das Allzeithoch statt und das könnte der Grund für das extrem hohe Handelsvolumen heute sein. Ein Umstand, der bullisch zu werten wäre, da die Käufer den Support am Allzeithoch als Sprungbrett nutzen wollen. Jetzt müssen sich diese nur noch durchsetzen.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)