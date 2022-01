Valneva - Zulassungsprozess für Covid-19-Impfstoff läuft planmäßig

Wien (Reuters) - Der französisch-österreichische Impfstoffhersteller Valneva rechnet weiter mit einer Zulassung seines Covid-19-Impfstoffes im ersten Quartal.

"Der Prozess schreitet wie geplant voran und wir sehen derzeit keinen Grund, unsere zuvor kommunizierte Prognose einer möglichen ersten EMA-Zulassung im ersten Quartal in Frage zu stellen", erklärte das Unternehmen am Mittwoch auf Reuters-Anfrage.

Der Gesundheitsbehörde EMA seien bereits alle verfügbaren Daten übermittelt worden, hieß es. "Wir erwarten, dass wir die restlichen Daten in den kommenden Wochen vorlegen werden."

Valneva-Aktien sackten an der Börse in Paris am Mittwoch um weitere rund 15 Prozent ab. Die Papiere waren bereits am Vortag unter Druck geraten, nachdem die EMA bekannt gab, noch auf zusätzliche Daten zu warten, um über eine Zulassung entscheiden zu können. Bei Marktteilnehmern hatte das die Hoffnung auf eine rasche Zulassung schwinden lassen.