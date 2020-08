Vatikan nennt Benedikts Zustand "nicht sonderlich besorgniserregend"

Vatikanstadt (Reuters) - Der Vatikan hat den Gesundheitszustand des früheren Papstes Benedikt als "nicht sonderlich besorgniserregend" bezeichnet.

Er lasse gerade die akute Phase einer schmerzhaften, aber nicht schweren Erkrankung hinter sich. Der Vatikan reagierte damit am Montag auf Aussagen des Papst-Biographen Peter Seewald gegenüber einer Zeitung, wonach dieser den 93-Jährigen am Samstag besucht und in sehr gebrechlicher Verfassung vorgefunden hatte.