Das Unternehmen strebt im kommenden Jahr einen Börsengang mittels Reverse Merger oder herkömmlicher IPO an der Singapurer Börse oder der australischen Börse an

Vending Machines International (VMI) gab heute eine Kapitalzusage in Höhe von 135 Millionen SGD von GEM Global Yield LLC SCS („GGY“) bekannt, einem privaten alternativen Investmentvehikel aus Luxemburg.

GGY wird VMI im Rahmen der Vereinbarung eine Fazilität zum Aktienbezug in Höhe von bis zu 135 Millionen SGD für einen Zeitraum von 36 Monaten nach dem Listing der Stammaktien von VMI an der Börse zur Verfügung stellen. VMI kann den Zeitpunkt und Höchstbetrag der Inanspruchnahme im Rahmen dieser Fazilität selbst steuern und ist nicht verpflichtet, eine Mindestmenge abzunehmen.

„VMI ist sehr erfreut, dass die GEM Group uns für dieses Investment ausgewählt hat. Die Erkenntnis, dass die Welt dazu übergeht, Einwegkunststoffe aus der Lieferkette zu entfernen, ist ein Verdienst des Managements von GEM. VMI hat sehr gute Voraussetzungen, um von dieser Entwicklung zu profitieren. VMI wird mit den Mitteln von GEM zur Stärkung seiner Bilanz in der Lage sein, die Getränkeindustrie durch das Angebot einer praktikablen Alternative zu Einweg-Plastikflaschen auf weltweiter Ebene zu unterstützen. Da wir unsere Zusammenarbeit mit den weltweit größten Getränkeherstellern fortsetzen werden, können wir mithilfe dieser Finanzierung unsere weltweite Reichweite erweitern und unsere Forschungs- und Entwicklungsanlagen weiter stärken.“

Leicester Chatfield – Gründer und CEO

Über VMI

Vending Machines International Pte Ltd (VMI) ist ein in Singapur eingetragenes Unternehmen, das einzigartige Lösungen für den Wasservertrieb anbietet, ohne dass Kunststoffabfälle anfallen. 2015 gegründet, hat VMI in Australien erfolgreich ein eigenes Netz von Wasserspendern entwickelt, das so konzipiert ist, dass es die Interaktion mit ihren Kunden vollständig nachzuvollziehen und die Technologie von VMI zu testen kann. In der nächsten Entwicklungsphase verlegt sich VMI auf eine hochgradig skalierbare Strategie mit White-Labels und Lizenzierungen, die auf einem starken Interesse von internationalen Markeninhabern aus dem FMCG-Sektor gründet.

Weltweite Unternehmen aus dem FMCG-Sektor haben auf andere Verpackungsformen wie Blechdosen, Glasflaschen, Papierkartons usw. umgestellt, jedoch sind diese Materialien mit Nachteilen verbunden. So verursacht die Herstellung von Aluminium beispielsweise giftige Abfälle. Aufgrund des energieintensiven Herstellungsprozesses haben auch Glasflaschen einen CO2-Fußabdruck und mit Blick auf ihr höheres Gewicht verursachen sie beim Transport mehr Emissionen als Kunststoff. Daher ist es die einzige umweltfreundliche Option, Mehrwegflaschen wieder zu befüllen. Es ist für die Welt an der Zeit, von „einmalig nutzbaren“ und „recyclebaren“ auf „wiederverwendbare“ Lösungen umzusteigen und VMI ist sehr gut aufgestellt, um in diesem Bestreben weltweit eine führende Rolle zu spielen.

Der Hauptsitz von VMI ist in Singapur. In Thailand ist die Produktion, die hauseigene Softwareentwicklung und ein großes, erfahrenes Forschungs- und Entwicklungsteam des Unternehmens angesiedelt.

Daneben unterhält VMI eine Niederlassung in Australien, die sich auf den Markt Australasiens konzentriert. Das Forschungs- und Entwicklungsteam von VMI hat den ersten Wasserautomaten der Welt entwickelt, der nie nachgefüllt werden muss, da er das Wasser aus der Atmosphäre nutzt.

Über GEM

Global Emerging Markets („GEM“) ist eine mit einem Kapital von 3,4 Milliarden Dollar ausgestattete private Gruppe für alternative Investments mit Sitz in Luxemburg und Niederlassungen in Paris, New York und auf den Bahamas. GEM verwaltet verschiedeneartige Investmentvehikel mit Fokus auf Schwellenländern und hat über 480 Transaktionen in mehr als 70 Ländern durchgeführt. Jedes Investmentvehikel zeichnet sich durch ein unterschiedliches Maß an operativer Kontrolle, risikobereinigter Rendite und Liquiditätsprofil aus. Die Fonds und Investmentvehikel bieten GEM und seinen Partnern folgende Möglichkeiten: Small-Mid Cap Management Buyouts, Private Investments in Public Equities und ausgewählte Venture-Investments. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.gemny.com

