Verhaltener aber positiver DAX-Wochenstart

Stabilisierung zum Wochenauftakt

Die 14.600 als Schlüsselmarke der Bewegung letzte Woche wurde heute Morgen noch einmal heftig umkämpft. Immerhin mussten der Verfallstag und die Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell noch einmal verarbeitet werden. So berichtete unser Händler am Morgen folgendes:

Ebenso erläuterte er, warum es bei der Türkischen Lira zu einem drastischen Einbruch kam.

Ganz so dynamisch verlief der DAX-Handelstag natürlich nicht. Doch das Tief vom Verfallstag wurde dennoch kurz unterschritten. Von dieser Schwelle aus startete jedoch eine Gegenbewegung, die den Index schliesslich zum Konsolidierungsbereich des Freitags brachte. Um 14.650 Punkte war jedoch erst einmal wieder Pause angesagt. Zu unterschiedlich waren die Signale aus den USA, wo ebenfalls die Börsenwoche startete.

Nachdem der Nasdaq jedoch stark zulegen konnte und auch der DAX keine neuen Verlaufstief zeigte, stieg der DAX noch einmal weiter und markierte mit 14.677 Punkten ein neues Tageshoch. Leicht darunter aber weiterhin im positiven Bereich schloss der Index seinen ersten Handelstag dieser Woche ab.

Gebremst wurde er letztlich von den Beratungen die Ministerpräsidenten der Länder und der Bundesregierung über neue Lcokdown-Maßnahmen. Eine Verlängerung bis zum 18. April steht im Raum.

Die Tagesparameter mit der Bandbreite von 126 Punkten sehen Sie hier aufgelistet:

Eröffnung 14.551,17 Tageshoch 14.677,12 Tagestief 14.539,27 Vortageskurs 14.621,00 Schlusskurs 14.657,21

Damit skizzierte sich der heutige Intraday-Verlauf an der LS-Exchange nur wenig stärker:

Nachbörslich notiert der Index nahezu unverändert.

Welche Aktien standen im DAX-Handel heute im Fokus?

Aktien-Bewegungen im DAX

Zum Wochenstart waren erneut die Top-Aktien aus der Vorwoche gefragt, wie eine Volkswagen oder eine BMW. Ebenso erholten sich Infineon von den Verlusten des Freitags.

Nach der Bundesbank-Äußerung am Mittag kamen auch Konsumaktien wieder vermehrt in den Fokus der Anleger. Eine Henkel stieg und auch eine Porsche, die maßgeblich an Volkswagen beteiligt ist.

Nach Ansicht der Währungshüter hat sich bei den Verbrauchern ein Konsumstau aufgebaut, der nach dem Lockdown zügig abgebaut werden kann und die Wirtschaftserholung anschiebt. Darauf wird aktuell spekuliert.

Tagesverlierer war Continental nach einem negativen Analystenkommentar.

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie hier geordnet:

Wie wirkte sich dieser Handelstag auf das mittelfristige Chartbild aus?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Das mittelfristige Chartbild bleibt positiv. Ein Trendkanal kann hierbei die Richtung aufzeigen und das Kursniveau wieder auf rund 1 Prozent Abstand zum Allzeithoch minimieren:

Die weiteren News zum Lockdown könnten Impulse setzen, ebenso wie die Situation an den Rohstoffmärkten. Darüber sprechen wir morgen gegen 8.30 Uhr im Interview mit Daniel Saurenz zur Vorbereitung auf den neuen Handelstag.

