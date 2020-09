Verhaltener Wochenstart in der FED-Woche

Die Wocheneröffnung war einmal mehr positiv. Doch dieser Impuls dauerte nicht lange an, so dass der DAX bereits nach dem Test dea August-Hochs erneut zurückfallen musste. So schwanden die Anfangsgewinne und es blieb bei einer fast veränderten Tagesbilanz.

Ruhiger Wochenstart auf etabliertem Niveau Die Eröffnung zeigte Dynamik auf der Oberseite. Hierbei wurde direkte zum Start des XETRA-Handels die 13.313 als Hochpunkt des Vormonats überschritten Doch bereits nach wenigen Minuten kam es zu einer Konsolidierung, die den DAX nicht nur zum Hoch des Vortages (Freitag) führte, sondern die runde 13.200er-Marke wieder in den Blickpunkt stellte. Eine Gegenbewegung gelang nicht, so dass mit Eröffnung der Wall Street sogar noch ein weiteres Tief im Tagesverlauf erzielt wurde. Dieses lag fast auf Freitagstief und damit vom Eröffnungshoch rund 170 Punkte entfernt. Von diesem Niveau erholte sich der Deutsche Aktienindex geringfügig, so dass zum Handelsende ein fast unveränderter Saldo von minus 2 Punkten auf der Kurstafel stand. Die Eckdaten des Handelstages und der Intraday-Chart sehen wie folgt aus: Eröffnung 13.329,61PKT Tageshoch 13.339,14PKT Tagestief 13.159,72PKT Vortageskurs 13.202,84PKT Die Wall Street notierte im Gewinn, auch nachbörslich notierte der Dow Jones mit Kursen über 28.000 Punkten deutlich über dem vergangenen Wochenausklang. Welche Werte standen im DAX im Anlegerinteresse? Blick auf die Einzelwerte im DAX Angespornt wurden die Technologiewerte heute vom Chipsektor. Hier wurde bereits am Morgen ein Milliarden-Deals aus dem Unternehmenssektor veröffentlicht. Der britische Chip-Designer ARM wird von SoftBank aus Japan an Nvidia aus den USA verkauft. Ein Preis von 40 Milliarden Dollar standen dabei im Raum, was dem ganzen Sektor Auftrieb verlieh. So war es nicht verwunderlich, dass Infineon als deutscher Vertreter dieser Branche als Tagesgewinner im DAX rangierte. Über diese Bewegungen berichteten wir am Morgen hier: Klarer Verlierer waren die Aktien der Deutsche Wohnen AG. Hier wurde das Aktienrückkaufprogramm vorzeitig beendet. Ursprünglich sollte dieses Programm bis zum 30. Oktober 2020 laufen. Aktionäre nahmen dies als schwachse Signal wahr und verkauften mehrheitlich die Papiere, welche letztlich knapp 4 Prozent verloren. Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie in folgender Tabelle: Wie stellt sich das mittelfristige DAX-Chartbild dar? Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart Auch heute hat sich das Chartbild duch diese minimale Veränderung des Kurslevels nicht verändert. Das August-Hoch als Widerstandsbesreich etablierte sich erneut und auf der Unterseite scheint der Markt erst einmal weiter stabil. So vollzieht sich das mittelfristige Bild weiter abwartend: Schalten Sie gerne auch morgen wieder zum Marktgespräch kurz vor dem XETRA-Handelsstart auf unserem youtube-Kanal der LS-Exchange gegen 9.00 Uhr ein. Einen angenehmen Feierabend wünscht Ihnen an dieser Stelle das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.