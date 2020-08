Verimatrix erscheint zum achten Mal in Folge auf der Top List of Companies in Online Video von Streaming Media

Anerkennung neben den größten Branchenakteuren positioniert Verimatrix als Innovator, der die Nachfrage nach flexiblen, benutzerfreundlichen DRM- und Anti-Piracy-Lösungen für interessante Inhalte wie etwa Live-Sport-Ereignisse und Hollywood-Filme befriedigt

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX) (Paris:VMX), führender Anbieter bei der Ausstattung der modernen vernetzten Welt mit auf die Menschen konzentrierte Sicherheitslösungen, eroberte einen begehrten Platz in den 2020 Streaming Media 50: The Companies that Matter Most in Online Video.

Dies bedeutet bereits das achte aufeinanderfolgende Jahr, daß Verimatrix in eine der jährlichen Streaming Media Listen aufgenommen wurde. Ihre Herausgeber ehren die Preisträger als einige der bedeutendsten, innovativsten und interessantesten Unternehmen im Onlinevideo-Bereich. Verimatrix wurde von einem Juroren-Team aus aktuell Mitwirkenden von Streaming Media gewählt, die jedem Technologieanbieter auf dem Markt einen Platz auf der Liste zuweisen.

„Die jährliche Streaming Media 50 Liste beleuchtet die industriell bedeutendsten Technologielieferanten und Plattformen, die von unserem Redaktionsteam gewählt wurden”, so Eric Schumacher-Rasmussen, Chefredakteur und Vice President von Streaming Media. „Unabhängig davon, ob es sich um ein großes oder kleines Unternehmen, um einen Industrie-Veteranen oder ein Startup-Unternehmen handelt, diese Unternehmen stechen aufgrund ihrer Innovationskraft und des Engagements für ihre Kunden aus der Masse der Mitbewerber besonders hervor.”

„Wir fühlen uns nicht nur durch diese Anerkennung aus dem Jahr 2020 durch Streaming Media geehrt, sondern sind auch besonders erfreut über unser ständiges Erscheinen in der Liste neben den bedeutendsten Namen im Bereich Streaming Media”, so Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer bei Verimatrix. „Unser achtes Erscheinen in Folge auf einer derart angesehenen Liste veranschaulicht erneut unser Bestreben, die Inhaltsanbieter und Service-Provider mit einem leistungsstarken und einzigartigen Mix aus beispielloser Schutzfunktion und Nutzbarkeit aus unserer Lösungsfamilie auszustatten. Verimatrix punktet als kundenfreundlicher Sicherheitsanbieter, der ständig für seine reibungslos funktionierende Technologie gepriesen wird.”

​Verimatrix Multi-DRM, eine einzigartige cloudbasierte SaaS-Lösung, unterstützt die Betreiber, Fragen von hoher Komplexität und Analytik- und Sicherheitsfragen aufzugreifen, während es ihnen ermöglicht wird, die vollständige Kontrolle über ihre Angebote und Kundenbeziehungen zu behalten. Das Unternehmen zählt zu den Pionieren der forensischen Watermarking-Technologie mit seinen Verimatrix Watermarking Lösungen sowohl für kunden- als auch serverseitigen Schutz von Live-, linearen und On-Demand-Video-Streamingsystemen – die Pay-TV-Geschäftsmodelle mit hochwertigen Inhalten unter anderem auf Smartphones, Tablet-Spielekonsolen und Smart-TVs bereitstellen.

Über Streaming Media

Unter der Leitung anerkannter Branchenexperten widmet sich Streaming Media der Bereitstellung unter anderem von globalen Nachrichten in Echtzeit, Quellen und Serviceleistungen durch redaktionelle und Diskussionslisten und Sonderbeiträge für Branchenexperten und Unternehmen, die digitale Medientechnologie verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter www.streamingmedia.com.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) unterstützt die moderne vernetzte Welt durch für Menschen gemachte Sicherheitssysteme. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte durch intuitive, auf die Menschen konzentrierte und reibungslos funktionierende Sicherheitssysteme. Führende Marken wenden sich an Verimatrix, um alles zu sichern, von Premium-Spielfilmen und Live-Sport-Streaming-Events, bis hin zu sensiblen Finanz- und Gesundheitsdaten und einsatzkritischen mobilen Anwendungen. Wir ermöglichen es, dass sich die vertrauenswürdigen Kontakte unserer Kunden auf die Bereitstellung von überzeugenden Inhalten für Millionen von Kunden rund um den Globus verlassen können. Verimatrix unterstützt die Partner, eine schnellere Markteinführung, eine einfache Skalierung, den Schutz wertvoller Einnahmequellen und neue Geschäftsmöglichkeiten zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.verimatrix.com.

