VERISIGN - Das sieht nach Ausbruch aus

Verisign Inc. - WKN: 911090 - ISIN: US92343E1029 - Kurs: 214,800 $ (NASDAQ)

Die Verisign-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Am 15. Juli 2019 markierte die Aktie ein Hoch bei 221,78 USD. Nach diesem Hoch setzte eine Korrekturbewegung ein, welche im März 2020 zu einem Tief bei 148,77 USD.

Von dort aus startete eine Rally, welche den Wert innerhalb weniger Wochen bis nahe an das Hoch aus dem Juli 2019 führte. Dieses erwies sich zunächst als zu hohe Hürde. Die Aktie konsolidierte in den letzten Wochen in einer bullischen Flagge und fiel dabei auf 196,36 USD zurück. Gestern kam es zu einem Ausbruch aus der Flagge. Die Oberkante der Flagge liegt heute bei 213,55 USD. Noch ist der Ausbruch allerdings knapp und benötigt daher noch Bestätigung.

Kaufwelle könnte anlaufen

Gelingt die Bestätigung dieses Ausbruchs, dann könnte die Verisign-Aktie in den nächsten Tagen in Richtung 221,78 USD und später an das Allzeithoch bei 258,50 USD. Dieses stammt aus dem Februar 2000. Sollte der Ausbruchsversuch aber misslingen, dann wäre ein Rücksetzer in Richtung 196,36 oder sogar 186,77 USD - 184,50 USD möglich.

Verisign -Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)