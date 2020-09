VERISK ANALYTICS - Es fehlten 1,39 USD

Die Prognose für die Aktie von Verisk Analytics aus dem Monat Juni ging sehr gut auf, doch fehlten bis zur Perfektion und damit dem Kursziel bei 195,00 USD ganze 1,39 USD. Der Titel war am 2. September bereits auf einem guten Weg, der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch wurde aber schnell wieder gekontert. Seither steckt der Wert in einer Konsolidierung fest, die bislang aber bullische Züge aufweist.

Solange es bei der dreiteiligen Struktur bleibt, sind weitere Hochs in den kommenden Wochen durchaus erreichbar. In der klassischen Charttechnik könnte man auch von einem bullischen Keil als Fortsetzungsformation sprechen. Aktuell versuchen sich die Käufer an einem Ausbruch aus dem Keil. Dieser muss im ersten Versuch noch nicht gelingen. Rücksetzer in Richtung des EMA50 bei 182,00 USD und eines kleinen Gaps sollten durchaus eingeplant werden. Anschließend könnte die Aktie das Allzeithoch bei 193,61 USD in Angriff nehmen.

Wird der Anstieg der vergangenen Tage dagegen komplett abverkauf und fällt der Tech-Titel aus dem Keil heraus, würde sich das mittelfristige Ausbruchslevel zwischen 171,73 und 169,84 USD als Rücklaufzone anbieten. Dort könnte man folglich als Trader versuchen den Wert abzufischen.

Unter fundamentalen Aspekten ist die Aktie gemessen am 2020er-Gewinnwachstum von über 50 % passabel bewertet. Da Analysten aber für das kommende Jahr nur ein einstelliges Gewinnwachstum in Aussicht stellen, ist ein KGV von 41 alles andere als verlockend. Doch nach der fulminanten Tech-Hausse in diesem Jahr dürften solche Relationen kaum einen Leser mehr überraschen.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 2,61 2,76 2,93 Ergebnis je Aktie in USD 2,70 4,14 4,51 Gewinnwachstum 53,33 % 8,94 % KGV 69 45 41 KUV 11,6 11,0 10,4 PEG 0,8 4,6 Dividende je Aktie in USD 1,00 1,08 1,11 Dividendenrendite 0,54 % 0,58 % 0,60 % *e = erwartet

Verisk-Analytics-Aktie

