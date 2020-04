VIRUS: Abiturienten in Thüringen sollen am 27. April zurück

ERFURT (dpa-AFX) - In Thüringen sollen Abiturienten bereits vom 27. April an wieder zurück in die Schulen. Dies kündigte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Mittwoch nach der Telefonkonferenz der Länder-Regierungschefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise an. Am 4. Mai sollen die Jahrgänge folgen, die in diesem Jahr andere Prüfungen ablegen müssen.

In Sachsen-Anhalt könnten die ersten Schulen nach Einschätzung von Bildungsminister Marco Tullner (CDU) in zwei Wochen wieder öffnen. "Wir haben jetzt das klare Signal, dass die Schulen in einem ersten sehr bedachtsamen Schritt in zwei Wochen öffnen." Bund und Länder hatten sich zuvor darauf geeinigt, den Schulbetrieb vom 4. Mai an wieder langsam hochzufahren. Prüfungen und Vorbereitungen können die Schulen schon vorher in Angriff nehmen./rot/DP/fba