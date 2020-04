VIRUS: Polizei am Bodensee kontrolliert Corona-Verstöße von Zeppelin aus

RAVENSBURG (dpa-AFX) - Achtung, Corona-Kontrolle von ganz oben: Die Polizei in der Region Bodensee-Oberschwaben geht am Osterwochenende an Bord eines Zeppelins, um die Beschränkungen zur Eindämmung des Virus zu überwachen. Der Ravensburger Polizeipräsident Uwe Stürmer sagte, die Polizisten könnten aus der Höhe Menschengruppen viel besser erkennen als vom Streifenwagen aus. Zudem eigne sich der Zeppelin NT wegen seines leisen Flugs besonders für eine derartige Mission, hieß es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Die Deutsche Zeppelin-Reederei in Friedrichshafen stellt das Luftschiff für den Einsatz zur Verfügung. Geplant sind mehrere Flüge von Karfreitag bis Ostermontag./kal/DP/nas