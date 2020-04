VIRUS/Spotify: Nachfrage zu Coronavirus-Podcasts bleibt hoch

BERLIN (dpa-AFX) - Nutzer des Streamingdienstes Spotify in Deutschland hören in Corona-Zeiten weiterhin verstärkt Podcasts zu Themen rund um das Virus. "Vor zwei Wochen waren "COVID" und "Corona" unter den am schnellsten wachsenden Suchbegriffen nach Podcasts auf unserer Plattform. Dieser Trend hat etwas nachgelassen, aber Episoden zum Thema COVID-19 sind noch immer stark gefragt", teilte der Streamingdienst der Deutschen Presse-Agentur mit. Aktuell gebe es 146 deutschsprachige Corona-Podcasts auf der Plattform.

Einen generellen Trend hin zu wissenschaftlichen Themen bei Podcasts sieht Spotify aber nicht. Von insgesamt mehr als 22 000 deutschsprachigen Podcasts auf der Streamingplattform seien knapp über 15 Prozent wissenschaftlichen Themengebieten zugeordnet./rin/DP/fba