Voestalpine kehrt in die schwarzen Zahlen zurück

Wien (Reuters) - Der Linzer Stahlkonzern Voestalpine hat dank höherer Stahlpreise und einem Aufschwung in der Automobilbranche im dritten Quartal wieder schwarze Zahlen geschrieben.

Das Nettoergebnis drehte auf 116,5 Millionen Euro nach einem Verlust von 275,2 Millionen Euro im Vorjahresquartal, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Der Umsatz schrumpfte jedoch auf 2,7 (3,0) Milliarden Euro. In den ersten neun Monaten blieben die Österreicher aber in den roten Zahlen: Unter dem Strich sei ein beinahe unveränderter Verlust von 159,3 (160,0) Millionen Euro verbucht worden. Auf das Ergebnis drücken Wertberichtigungen und millionenschwere Sonderabschreibungen beim US-Werk in Texas.

Für das bis Ende März laufende Geschäftsjahr 2020/21 traut der Konzern sich nun mehr zu: Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werde bei rund einer Milliarde Euro und damit am oberen Ende der genannten Bandbreite erwartet, hieß es. In den ersten neun Monaten lag es bei 682,9 Millionen Euro.