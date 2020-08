VONOVIA - Nicht zu bremsen

Vonovia SE - WKN: A1ML7J - ISIN: DE000A1ML7J1 - Kurs: 58,000 € (XETRA)

Der Immobilienkonzern Vonovia hat heute den Halbjahresbericht vorgelegt. Und dieser fiel, wie fast schon gewohnt, solide aus. In den ersten sechs Monaten stieg das operative Ergebnis (FFO) verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 11 % auf 676,3 Mio. EUR. Dazu trugen vorrangig der Kauf des Stockholmer Wohnimmobilienkonzerns Hembla bei, aber auch der Neubau von Wohnungen sowie Modernisierungen. Die Mieteinnahmen kletterten um rund 12 % auf 1,13 Mrd. EUR. Die Leerstandsquote sank weiter von 2,9 auf 2,8 %.

Der Vorstand bekräftigte die Prognose für das Gesamtjahr. Demnach streben die Verantwortlichen weiter einen operativen Gewinn (FFO) von 1,275 bis 1,325 Mrd. EUR an. Das würde ein Plus von bis zu 9 % zum Vorjahr bedeuten. Die Mieteinnahmen sollen um rund 10 % auf rund 2,3 Mrd. EUR steigen. Zudem plant Vonovia Investitionen für Modernisierung und Neubau von bis zu 1,6 Mrd. EUR.

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier.

Aus charttechnischer Sicht wurde das in der Analyse vor gut einer Woche angesprochene Konsolidierungsdreieck bereits vor Bekanntgabe der Zahlen zur Oberseite verlassen. Gestern stieg der Wert auf ein neues Allzeithoch, heute legen die Bullen nach. Das Ausbruchsniveau bei 56,38 EUR dient nun als Unterstützung. Aufwärtspotenzial lässt sich für die kommenden Wochen in Richtung 62 EUR ableiten. Unter 54,48 EUR könnte der DAX-Wert dagegen noch einmal in Richtung 52,22 EUR abtauchen.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. EUR 2,07 2,32 2,40 Ergebnis je Aktie in EUR 2,16 4,74 4,68 KGV 27 12 13 Dividende je Aktie in EUR 1,57 1,69 1,76 Dividendenrendite 2,67 % 2,87 % 2,99 % *e = erwartet

Vonovia-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)