VOOPOO gewinnt im zweiten Jahr in Folge den Titel „Ecigclick Best VAPE Brands“

Am 15. Dezember 2021 meldete Ecigclick, die bekannte Website zur Bewertung von E-Zigaretten im Vereinigten Königreich, die Ergebnisse der Ecigclick Vape Awards 2021.

VOOPOO hat für seine Produkte fünf Auszeichnungen gewonnen, darunter als „Best Vape Brand 2021“, und wurde mit seiner Marke damit zum zweiten Mal in Folge zum Benchmark für die beste E-Zigaretten-Marke der Welt.

Diese herausragende alljährliche Leistung mit Blick auf die Awards, die in verschiedenen Kategorien wie Mod, Pod Mod, Pod und Tank vergeben werden, bestätigt einmal mehr den überragenden weltweiten Einfluss der Marke VOOPOO. Das breit gefächerte Produktsortiment wurde vom Markt anerkannt und kommt bei den Nutzern auf der ganzen Welt gut an.

Mehr als 200 etablierte Marken haben sich für die Ecigclick Vape Awards in verschiedenen Kategorien beworben. An dem per E-Mail durchgeführten Voting nahmen über 100.000 Vaper aus Nordamerika, dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union teil.

Dank des Konsumenteneinblicks und der diversifizierten Produktstrategie von VOOPOO gewannen in diesem Jahr die vier Produkte (ARGUS, DRAG Nano 2, DRAG 3, TPP-X POD TANK) von VOOPOO den Preis für das beste Vape-Kit für Einsteiger, den besten POD, den besten MOD und den besten Sub-Ohm-Tank.

Parallel zu den Veränderungen des Marktumfelds und der technologischen Innovation steigen die Ansprüche der Vaper und auf dem Markt werden szenariobasierte, leichte und diversifizierte Produkte immer beliebter.

Angesichts dessen hat VOOPOO in neue Produktreihen basierend auf dem Wert für die Vaper investiert und ein Produktsortiment mit den Reihen DRAG, VINCI, ARGUS und V auf den Markt gebracht, um den Nutzern passendere Produktlösungen zu bieten und das Vaper-Erlebnis weiter zu steigern.

Egal, was er mag, ob Mod, Pod Mod oder Pod, jeder Vaper kann etwas für seine Vorlieben finden. VOOPOO geht auf die persönlichen Wünsche der Vaper ein und diversifiziert das Angebot gerne.

VOOPOO wird die Produktpalette weiter ausbauen und dabei die Reihen DRAG, VINCI, ARGUS und V miteinander verknüpfen, sodass die Verbraucher von einem sicheren, zuverlässigen und vielfältigen Produktökosystem profitieren, das auf die unterschiedlichsten Bedürfnisse eingeht.

Über VOOPOO

Gegründet 2017, ist VOOPOO aufgrund seiner DRAG-Produkte in kurzer Zeit rasch gewachsen und wird von Vapern aus der ganzen Welt geschätzt. VOOPOO ist ein Hightech-Unternehmen, das Forschung und Entwicklung, Design, Produktion und Markenbetrieb vereint, und mit DRAG, VINCI, ARGUS und V vier Flaggschiff-Produktreihen führt. Es operiert in mehr als 70 Ländern und Regionen in Nordamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website und folgen Sie uns auf IG, Facebook und TikTok.

Über Ecigclick

Die Vape-Website Ecigclick verzeichnet eine der größten Reichweiten und die meisten aktiven Vaper weltweit. Die Ecigclick Vape Awards, das alljährlich stattfindende Voting-Event, werden bereits seit 9 Jahren erfolgreich durchgeführt. Sein zukunftsweisendes Ranking ist weithin anerkannt und in der Branche sehr einflussreich.

WARNUNG: Dieses Produkt kann mit nikotinhaltigen E-Liquid-Produkten verwendet werden. Nikotin ist eine süchtig machende Chemikalie.

