Vorbörse: US-Indizes legen weiter zu – Dax tiefer erwartet – Ölpreise fallen weiter – Euro in der Nähe des Drei-Monats-Tief

DEUTSCHLAND: – OHNE KLAREN TREND – Nach dem starken Vortag dürfte der Dax am Donnerstag zunächst wieder etwas nachgeben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Handelsbeginn 0,2 Prozent tiefer auf 15 666 Punkte. Seit Wochen pendelt der Dax ohne klaren Trend um seine seitwärts verlaufende 21-Tage-Linie. Das Barometer für den kurzfristigen Trend steht aktuell bei 15 615 Punkten. Das Rekordhoch von Mitte Juni bei 15 802 Punkten bleibt jedoch in Sichtweite. „Die Ängste vor einer strafferen Geldpolitik sind bei den Anlegern wie weggeblasen“, erklärte auch Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Deutlich werde dies mit Blick auf den Rentenmarkt: „Der Rentenmarkt hat in Deutschland im Moment das, was dem Aktienmarkt fehlt: Jede menge Käufer.“ Die Einen suchten dabei den sicheren Hafen. Die Anderen kauften, weil eine schnelle Straffung der Geldpolitik weniger wahrscheinlich erscheint.

USA: – GEWINNE – Die US-Börsen haben am Mittwoch moderate Gewinne verbucht. Erst favorisierten Anleger wie schon am Vortag die Technologiewerte, was dem Nasdaq 100 zu einem erneuten Rekord verhalf. Dann aber ließ der Schwung für den branchenlastigen Index nach, zeitweise musste er um die Gewinnschwelle kämpfen. Aus dem Handel ging er aber 0,16 Prozent darüber mit 14 810,53 Punkten. Die anderen New Yorker Indizes hängten den Tech-Index letztlich ab, der Dow Jones Industrial schaffte es mit 0,30 Prozent ins Plus auf 34 681,79 Punkte. Für einen erneuten Rekord wie an der Nasdaq reichte es beimLeitindex der Wall Street allerdings nicht. Eine weitere Bestmarke gelang dem marktbreiten S&P 500 , der am Ende um 0,34 Prozent auf 4358,13 Zähler stieg.

ASIEN: – VERLUSTE – Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Donnerstag Verluste verzeichnet. Während Japans Leitindex Nikkei 225 zuletzt rund 0,6 Prozent einbüßte, notierte der Hang Seng in Honkong sogar rund 2 Prozent tiefer. Der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, gab 0,8 Prozent nach. China verschärft bekanntlich die Kontrolle von im Ausland an der Börse gehandelten chinesischen Unternehmen. Die neuen Vorschriften haben weitgehende Auswirkungen auf die Kapitalbeschaffung aufstrebender Firmen aus China an ausländischen Aktienmärkten wie in New York oder Hongkong. Die neuen Regeln zielen besonders auf „Datensicherheit, grenzüberschreitenden Datenfluss und die Verwaltung vertraulicher Informationen“, wie am Mittwoch aus einem Dokument des Staatsrates in Peking hervorging.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,13 0,03%

DEVISEN: – EURO WEITER SCHWACH – Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel weiter in der Nähe seines dreimonatigen Tiefstands gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1795 US-Dollar und damit etwas mehr als am späten Mittwochabend. Am Mittwoch war der Euro mit 1,1782 Dollar auf den tiefsten Stand seit Anfang April gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1831 Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag will die EZB die Resultate ihrer Strategieüberprüfung präsentieren. Laut Medienberichten will die Notenbank ihr Inflationsziel leicht anheben und künftig ein leichtes Überschießen der Zwei-Prozent-Marke dulden. In diesem Fall würde sich die EZB in ihrer Ausrichtung der US-Notenbank Fed annähern, die ähnlich vorgeht.

An Konjunkturdaten dürften die wöchentlichen Daten vom amerikanischen Arbeitsmarkt von Interesse sein. In Deutschland werden Zahlen vom Außenhandel erwartet.

Euro/USD 1,1795 0,04%

USD/Yen 110,38 -0,27%

Euro/Yen 130,20 -0,25%

ROHÖL: – RÜCKGANG – Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel ihre deutlichen Kursverluste der vergangenen Tage leicht ausgeweitet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 73,37 US-Dollar. Das waren sechs Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 17 Cent auf 72,03 Dollar.

Seit die Ölpreise am Dienstag abermals auf mehrjährige Höchststände gestiegen waren, haben sie deutlich nachgegeben. Hauptgrund für die Berg- und Talfahrt ist der Disput innerhalb des mächtigen Ölverbunds Opec+. Es geht um die künftige Förderpolitik des 23 Länder umfassenden Verbunds. Die Auswirkungen des Streits zwischen der Ölmacht Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten sind unklar. Es sind mittelfristig sowohl steigende als auch fallende Ölpreise denkbar.

Belastet wurden die Rohölpreise zuletzt auch von dem stärker werdenden US-Dollar. Steigt der Kurs der amerikanischen Währung, lastet das oft auf der kurzfristigen Nachfrage. Erdöl wird international in Dollar gehandelt, weshalb der Rohstoff für viele Interessenten bei steigendem Dollarkurs teurer wird.

Brent 73,37 -0,05 USD

WTI 72,03 -0,17 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF 3,20 (3,10)EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 95 (85,50) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 35 (28,50) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BERNSTEIN STARTET DELIVERY HERO MIT ‚OUTPERFORM‘

– BERNSTEIN STARTET HELLOFRESH MIT ‚UNDERPERFORM‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE POST AUF 63,66 (56,09) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 360 (340) EUR – ‚BUY‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 3,90 (3,40) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG HEBT BHP GROUP AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 2700 (2200) PENCE

– BERENBERG SENKT GEM DIAMONDS AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 70 (77) PENCE

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 6700 (6600) PENCE – ‚OUTPERFORM‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ADYEN AUF 2560 (2507) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR HOLCIM AUF 59,90 (58,40) CHF – ‚HOLD‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR NEXI AUF 26 (25) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT SSAB-A AUF ‚OVERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 61 (49) SEK

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ARCELORMITTAL AUF 40 (29,50) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ING AUF 12,40 (12) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR VOESTALPINE AUF 34,50 (32) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– BERNSTEIN STARTET AHOLD DELHAIZE MIT ‚OUTPERFORM‘ – ZIEL 28,90 EUR

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR L’OREAL AUF 340 (317) EUR – ‚HOLD‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR NUTRIEN AUF 69 (63) USD – ‚OUTPERFORM‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Südzucker, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 AUT: OMV, Q2 Trading Update

10:00 DEU: Fielmann, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Scout24, Hauptversammlung (online)

10:00 AUT: AT&S, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Expert-Gruppe, Bilanz-Pk für das Geschäftsjahr 2020/2021

11:00 DEU: Hornbach Holding, Hauptversammlung (online)

11:00 DUE: Veltins, Halbjahres-Pk (online)

14:00 CHE: Airline-Verband IATA informiert über Lage der Luftfahrt und andere Themen (zweiter und letzter Medientag)

14:30 FRA/ITA: Chef des Autokonzerns Stellantis, Carlos Tavares, erläutert die Elektrifizierungsstrategie der Gruppe, Paris/Turin

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NLD: ING, Pre-earnings call

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 06/21

07:45 CHE: Arbeitslosenquote 06/21

08:00 DEU: Handelsbilanz 05/21

08:00 DEU: Leistungsbilanz 05/21

08:00 ROU: BIP Q1/21 (2. Veröffentlichung)

09:00 HUN: Verbraucherpreise 06/21

13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 10.06.21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)

21:00 USA: Konsumentenkredite 05/21

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH klärt: Darf ein Vermieter seine Mieter dauerhaft an einen bereitgestellten Kabelanschluss binden?, Karlsruhe

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im „Cum-Ex“-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank

10:00 DEU: Online-Vorstellung Studie „Außenblick – Internationale Perspektiven auf Deutschland in Zeiten von Corona“. Die Studie geht der Außenwahrnehmung der Bundesrepublik nach und trägt Antworten von mehr als 620 internationalen Experten aus den Bereichen Wissenschaft, Internationale Zusammenarbeit, Kultur und Wirtschaft zusammen. Sie ist ein Gemeinschaftsprojekt des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD), der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH und des Goethe-Instituts.

DEU: 3. Regionaler Stahlgipfel Saarland

+ 17.00 Rede Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU)

DEU: Gespräch Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem Präsidenten der Republik Niger, Mohamed Bazoum

+ 18.30 Statements Merkel/Bazoum

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Exporte, Mai Monatsvergleich +0,6 +0,2

Importe, Mai Monatsvergleich +0,4 -1,4

Handelsbilanz +15,1 +15,2

Leistungsbilanz —– +21,3

GROSSBRITANNIEN

— Keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

14.30 Uhr

Erstanträge Arbeitslosenhilfe 350 364

(Vorwoche, in Tsd)

21.00 Uhr

Verbraucherkredite, Mai 18,00 18,61 (in Mrd USD)

