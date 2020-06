VW löst Softwareproblem beim Golf 8 - Auslieferungsstopp aufgehoben

Frankfurt (Reuters) - Der Volkswagen-Konzern hat die Softwareprobleme beim Golf 8 behoben und liefert die Fahrzeuge wieder an Kunden aus.

"Der Fehler ist identifiziert", sagte ein Konzern-Sprecher am Donnerstag und bestätigte damit einen Bericht des "Handelsblatt". Die Softwarelösung sei vom Kraftfahrtbundesamt (KBA) genehmigt worden. "Der Golf 8 wird ab sofort wieder ausgeliefert." Der Wolfsburger Autobauer hatte die Auslieferung seines Bestsellers Golf in achter Generation Mitte Mai und damit wenige Monate nach dem Start wegen Softwareproblemen stoppen müssen. Als Grund führte VW an, dass es bei einzelnen Fahrzeugen des Modells "zu einer nicht verlässlichen Datenübertragung der Software" am Steuergerät der Notruffunktion (Online-Connectivity-Unit) kommen könne. Dem Sprecher zufolge werden die bereits ausgelieferten 15.000 Autos in die Werkstätten zurückgerufen, wo sie ein Softwareupdate erhalten.