Walton gibt eine Ausschüttung von 40,5 Mio. CAD an Investoren der Roll-Up Corporation bekannt

Walton, ein Immobilieninvestment- und -verwaltungsunternehmen mit einem verwalteten Vermögen von 3,39 Mrd. USD, gibt eine bedeutende Ausschüttung an Investoren in Höhe von insgesamt 40,5 Mio. CAD bekannt. Die Ausschüttung wurde am 16. März 2021 von der von Walton verwalteten Roll-Up Corporation (RUC) genehmigt. Die Ausschüttung wird am 8. April 2021 an die Aktionäre der RUC ausgezahlt.

Die RUC ist durch den Zusammenschluss von 134 kanadischen Organisationen mit Tätigkeitsbereichen bei Grundstücken vor der Erschließung entstanden und hat mehr als 27.000 Aktionäre. Zusammengenommen besitzt die RUC eine Beteiligung an 8714 Hektar Land vor der Erschließung in wichtigen Wachstumsmärkten in den USA und Kanada. Dies ist die zweite Ausschüttung an RUC-Investoren, wobei diese Ausschüttung 0,60 USD je Aktie entspricht.

RUC-Investoren haben Ausschüttungen in Höhe von insgesamt 48,8 Mio. CAD erhalten. Bisher kommen die beiden Ausschüttungen 0,71 USD je Aktie gleich und entsprechen einer prozentualen Ausschüttung von ca. 8,4 % je Aktie, basierend auf dem letzten Kurs von 8,46 USD je Aktie.

Starke Marktaktivitäten und Fortschritte bei der Monetarisierung der Vermögenswerte der RUC in den letzten Jahren, insbesondere im Jahr 2020, trugen zu dieser Ausschüttung bei. Die Aussichten für 2021 in Bezug auf die Ausstiegsaktivität und die weitere Monetarisierung von Vermögenswerten scheinen recht positiv zu sein, und die RUC setzt ihre Ziele weiterhin um. Derzeit hat die RUC vertraglich vereinbarte Geschäfte in Höhe von ca. 71,3 Mio. CAD und zusätzlich ausgehandelte, aber noch nicht abgeschlossene Verkaufs- und/oder Optionsvereinbarungen in Höhe von 61,6 Mio. CAD.

Walton ist ein in Privatbesitz befindliches, weltweit führendes Immobilieninvestment- und -verwaltungsunternehmen, das sich seit mehr als 40 Jahren auf strategisch günstig gelegene Grundstücke in wichtigen Wachstumsregionen konzentriert. Das Unternehmen verwaltet im Auftrag seiner Investoren und Geschäftspartner ein Immobilienvermögen von 3,39 Mrd. USD in Nordamerika. Walton besitzt und verwaltet mehr als 42.000 Hektar Land in den USA und Kanada. Zu den wichtigsten Organisationseinheiten der Walton-Gruppe gehören Walton Global Holdings, Walton International Group und Walton Development and Management. Weitere Informationen finden Sie unter Walton.com.

