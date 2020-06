Wann feiert Value ein Comeback, Herr Poppe?

„Bewertungsabschlag ist gerechtfertigt“

Beim DWS Global Value investiert Manager Marcus Poppe weltweit in günstig bewertete Aktien, was zunächst ganz vernünftig klingt. Allerdings wollten Anleger in den vergangenen fünf bis zehn Jahren keine Value-Aktien mehr kaufen, sondern setzten lieber auf vergleichsweise teure Wachstumsaktien, die noch teurer wurden.

„Aus meiner Sicht ist der Bewertungsabschlag vieler Value-Aktien im Vergleich zu Wachstumstiteln aber gerechtfertigt“, sagt Poppe. Denn bei den Value-Aktien seien die Gewinne einfach nicht stark genug gewachsen.

Das würde sich erst ändern, wenn die Wirtschaft wieder dynamisch wachse und dadurch auch die Zinsen steigen, so Poppe. Dann könnten Aktien aus zyklischen Value-Branchen wie Finanzen, Industrie und Rohstoffe wieder besser laufen.

Marcus Poppe, DWS

Pragmatischer Ansatz

Poppe agiert beim DWS Global Value daher pragmatisch. Er hält klassische Value-Titel, deren Gewinne bei einer wirtschaftlichen Erholung wieder stark zulegen können. Zugleich setzt er auf höher bewerte Firmen, deren Gewinne stabiler wachsen.

„Wichtig ist, dass ein Unternehmen auf mittlere Sicht wieder ein solides Gewinnwachstum erzielen kann und eine starke Marktstellung hat“, erklärt Poppe.

Rendite-Risiko-Profil

In den vergangenen fünf Jahren legte der DWS Global Value um rund acht Prozent zu, womit er zu den besseren weltweiten Value-Fonds zählt.

Value-Aktien fallen seit einigen Jahren jedoch gegenüber Momentum- und Quality-Growth-Aktien zurück. Unter den globalen Aktienfonds stuft FundResearch den DWS Global Value für sein Rendite-Risiko-Profil in den vergangenen vier Jahren daher nur mit FondsNote 5 ein.

Den DWS Global Growth stuft FundResearch dagegen mit FondsNote 1 ein. Genauso wie einige andere Growth-Investments, während die Value-Pendants meist mit FondsNote 4 oder 5 bewertet werden.

Vergleich: Growth war konstant besser als Value

VergleichGrowth versus Value

