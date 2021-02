Wann überholt der Nasdaq 100® den Dax®? - n-tv Zertifikate vom 10.02.2021

Replaced by the video

Anleger blicken wieder verstärkt auf die US-Börsen, da die dortige Rally einfach nicht abreißen will. Rekord auch beim Nasdaq®, der Tech-Index kletterte erstmals in seiner Geschichte über die 14.000-Punkte-Marke. Mit seiner Dynamik lässt er den Dax ® ziemlich alt aussehen. Ob der Nasdaq® bald am Dax ® vorbeiziehen könnte und welche Rolle die Zusammensetzung der Indizes für Anleger spielt, darüber spricht Bianca Thomas mit Christian Köker von der HSBC.►Weitere Infos: http://grp.hsbc/6052Hg11s►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter http://grp.hsbc/6053Hg11t #nasdaq # dax #hebelprodukte