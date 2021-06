Warten auf den Zinsentscheid der Fed geht weiter

Die Anleger halten sich vor dem wegweisenden Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Abend weiterhin zurück. Dax und Dow sind nur wenig bewegt. Aktien aus der Reisebranche sind gefragt, Autowerte dagegen nicht. About You startet gut aufs Börsenparkett.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, US2605661048, DE000TUAG000, DE000A3CNK42