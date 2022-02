Warum Bill Ackman so optimistisch bei Netflix ist

Am 20. Januar veröffentlichte Netflix gemischte Finanzergebnisse zum vierten Quartal 2021. Was den Markt schockierte, war die Prognose des Managements, dass im laufenden Quartal nur 2,5 Millionen neue Abonnenten hinzukommen werden, was weit unter den Erwartungen der Wall Street von 6,9 Millionen liegt. Die Aktie brach nach der Bekanntgabe dieser Nachricht sofort um mehr als 20 % ein.

Pershing Square Capital Management, ein großer Hedgefonds unter der Leitung von Bill Ackman, sah die Gelegenheit gekommen und kaufte 3,1 Millionen Netflix-Aktien zu dem neuen, reduzierten Preis. Ackman, der als aktivistischer Investor bekannt ist, der den Vorstand und die strategische Ausrichtung eines Unternehmens umkrempeln will, hat nicht die Absicht, Netflix zu kaufen, denn seine Firma ist jetzt einer der 20 größten Aktionäre des Unternehmens.

Vielmehr ist er der festen Überzeugung, dass diese Top-Streaming-Aktie ein hervorragendes Unternehmen ist. Schauen wir uns an, warum.

Abonnement-Geschäftsmodell

Ein Geschäftsmodell, das wiederkehrende Einnahmen generiert, ist für Investoren sehr attraktiv. Es bietet Klarheit, Vorhersehbarkeit und Transparenz in Bezug auf die Umsatzentwicklung des Unternehmens und ermöglicht eine kontinuierliche Beziehung zu den Kunden. Dem gegenüber steht ein Unternehmen, das jede einzelne Transaktion gewinnen muss. Das Ziel von Netflix ist es, einen Kunden dazu zu bringen, den Dienst zu nutzen. Wenn diese Person dann sieht, wie bemerkenswert die Inhalte sind, bleibt sie dabei und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Abonnement gekündigt wird, sinkt.

Ackmans Firma sieht in den Einnahmen von Netflix ein „enormes Wachstumspotenzial“ für die Zukunft. Angesichts der Reaktion des Marktes auf die Aktie nach der Veröffentlichung der Ergebnisse mögen viele dieser Annahme nicht zustimmen. Aber Netflix hat eine enorme Chance, Kunden auf internationalen Märkten zu gewinnen, insbesondere in Indien, einem Land mit 570 Millionen Internetnutzern. Netflix liegt in dem südasiatischen Land hinter Amazon Prime und Walt Disneys Hotstar zurück.

In den USA und Kanada, den reiferen Märkten für Netflix, verlässt sich das Unternehmen auf seine bewährte Preissetzungsmacht, um Wachstum zu erzielen. Das Unternehmen hat gerade eine weitere Preiserhöhung angekündigt, die erste seit Ende 2020. Wenn die Geschichte ein Hinweis darauf ist, wie es weiter geht, wird Netflix seine Mitgliederzahl weiter erhöhen.

Hervorragendes Management-Team

Reed Hastings hat Netflix 1997 mitbegründet und ist immer noch als Co-CEO an dem Unternehmen beteiligt. Außerdem besitzt er mit rund 8 Millionen Aktien im Wert von 3,4 Milliarden US-Dollar (Stand: Schlusskurs von Netflix am 2. Februar) einen großen Anteil am Unternehmen. Ted Sarandos, der andere Co-CEO, ist seit dem Jahr 2000 im Unternehmen und verfügt über unvergleichliche Erfahrung in der Erstellung von Inhalten.

Netflix war zunächst ein DVD-Versandhändler, der direkt mit Blockbuster konkurrierte. Das Managementteam erkannte jedoch schon früh, dass das Internet die Art und Weise, wie die Menschen Videounterhaltung konsumieren, revolutionieren würde, und investierte entsprechend.

Seit der Veröffentlichung von Netflix‘ erster Originalserie House of Cards im Jahr 2013 hat sich das Unternehmen zu einer ernstzunehmenden Größe in Hollywood entwickelt. Mit 44 Emmy-Gewinnen im letzten Jahr hat Netflix einen Rekord aufgestellt. Und bei der Oscar-Verleihung hat das Unternehmen mit sieben Oscars alle anderen Studios geschlagen - ein Zeichen für seine Fähigkeit, hochwertige Inhalte zu produzieren.

Die Chance, in ein Managementteam zu investieren, das große strategische Veränderungen vollzogen hat - wie die Umstellung vom DVD-Verleih auf Videostreaming und die interne Erstellung von Inhalten - ist ein wichtiger Grund, warum Ackman die Aktie liebt.

Größenvorteile

Netflix erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von 29,7 Mrd. US-Dollar und zählt 221,8 Millionen Abonnenten. Kein anderes Streaming-Unternehmen kann mit dieser Größenordnung konkurrieren - ein Vorteil, der absolut notwendig ist, um in dieser wettbewerbsintensiven Branche erfolgreich zu sein.

Netflix hat im vergangenen Jahr 17,7 Mrd. US-Dollar für Inhalte ausgegeben - eine gewaltige Summe, die angesichts der riesigen Nutzerbasis finanziell absolut sinnvoll ist. Der First-Mover-Vorteil des Unternehmens ermöglichte es ihm, schon früh Mitglieder zu gewinnen, als es noch keine Konkurrenz gab. Und jetzt ist es in der Lage, die Kosten für Inhalte auf einen großen Kundenstamm zu verteilen. Kleinere Konkurrenten müssten sich stark verschulden oder auf Fusionen und Übernahmen zurückgreifen, um überhaupt eine Chance auf langfristiges Überleben zu haben.

Aufgrund dieser Größenvorteile ist Pershing Square optimistisch, was die Entwicklung der Finanzlage des Unternehmens angeht. Die operative Marge von Netflix, die 2021 bei 20,9 % lag, hat sich in den letzten Jahren aufgrund des Umsatz- und Kundenwachstums deutlich erhöht. Und nach Angaben des Führungsteams wird das Unternehmen in diesem Jahr einen positiven freien Cashflow erwirtschaften. Das bedeutet, dass in Zukunft mehr Aktien zurückgekauft werden können, was sich positiv auf die Rendite der Aktionäre auswirkt.

Dass sich ein angesehener Investor wie Bill Ackman für das Unternehmen einsetzt, ist sicherlich ein positives Zeichen für Netflix. Aufgrund der oben beschriebenen Merkmale könnte man den Kauf der Aktie in Erwägung ziehen.

