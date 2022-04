Was braucht es, damit sich die Aktie der Münchener Rück verdoppelt?

Bei der Aktie der Münchener Rück sehe ich so schnell kein Potenzial, dass sich die Anteilsscheine rasch verdoppeln. Langfristig möchte ich natürlich eine solide Rendite einfahren. Ein Großteil dürfte jedoch auf der Dividende basieren, die einen ordentlichen Anteil daran hat.

Trotzdem sollte es auch eine Aktienkursperformance geben, zumindest eine moderate. Deshalb ist Zeit ein wichtiger Faktor, wenn man als Investor möchte, dass die Aktie der Münchener Rück sich verdoppelt.

Aber riskieren wir heute einen Blick auf andere Bestandteile einer solchen Investitionsthese. Zeit ist schließlich nicht alles, es gehören auch andere Bausteine dazu.

Münchener Rück: So kann sich der Aktienkurs verdoppeln

Damit die Aktie der Münchener Rück eine Aktienkursverdopplung hinlegt, ist ein Merkmal gut und gerne gegeben: die Bewertung. Gegenwärtig erscheint die Aktie nicht zu teuer. Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,5 und eine Dividendenrendite von 4,5 % sind moderat. Grundsätzlich glaube ich, dass sogar ein KGV von 14 bei einer Dividendenrendite von über 3,5 % eher ein geeignetes Bewertungsmaß oder ein faires sein kann. Das wäre zumindest eine Richtgröße, anhand derer ich mich orientieren würde.

Das heißt, es muss aber auch noch andere Faktoren geben: Wachstum zum Beispiel. Das Management der Münchener Rück rechnet mittelfristig mit einem moderaten Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich. Zwar zunächst bis zum Jahre 2024, aber wenn diese Prognose längerfristig, zum Beispiel bis zum Jahr 2030, anhält, so könnte ich mir eine Aktienkursverdopplung durchaus vorstellen. Moderates Wachstum mit einer günstigen Bewertung und einer wachsenden Dividende wäre ein entscheidender Schlüssel.

Das Management der Münchener Rück hält einen Katalysator zudem in den eigenen Händen: die Aktienrückkäufe. Aktuell plant der Rückversicherer, eine Milliarde Euro in Aktienrückkäufe zu investieren. Das entspricht einem relativen Anteil von knapp 3 % der ausstehenden Aktien. Oder anders gesagt: Über zehn Jahre könnten 30 % an Mehrwert entstehen, selbst wenn das operative Zahlenwerk konstant bliebe.

Zeit bleibt ein Faktor

Bei der Aktie der Münchener Rück bleibt Zeit trotzdem für mich ein entscheidender Faktor, wenn es um die Aktienkursverdopplung geht. Sowohl Aktienrückkäufe, ein moderates Wachstum, Dividendenwachstum und das Auspreisen der eher moderaten bis preiswerten Bewertungslage funktionieren über eine lange Haltedauer. Einen schnellen Reichmacher sehe ich hier nicht, eher aufgrund eines zyklischen Risikos kurzfristig auch mal ein volatiles Potenzial.

Trotzdem glaube ich, dass über ein Jahrzehnt oder so eine solche Aktienkursperformance möglich ist. Die vorhandenen Katalysatoren haben wir uns im Rahmen dieses Artikels nun jedenfalls angesehen.

Der Artikel Was braucht es, damit sich die Aktie der Münchener Rück verdoppelt? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien der Münchener Rück. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images