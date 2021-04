Was denkt Jan Beckers, die deutsche Alternative zu Cathie Wood

Cathie Wood ist mit ihrem Team von Ark Invest aktuell in aller Munde. Die ETFs des Unternehmens drehen sich komplett um disruptive Technologien, die das Potenzial haben, die Welt zu verändern. Gelingt es Cathie Wood, die richtigen Trends aufzuspüren, sind riesige Gewinne möglich. Allerdings handelt es sich bei vielen der Investitionen auch um hoch bewertete Unternehmen, die erst einmal in ihre Bewertung hineinwachsen müssen. Dazu ist es erforderlich, dass die Produkte und Dienstleistungen den Erfolg haben, den ihnen das Team von Ark zugesteht.

Da die ETFs in Deutschland nicht gehandelt werden können, müssen interessierte Investoren nach Alternativen Ausschau halten. Eine interessante Möglichkeit ist dabei der Global Internet Leaders von Jan Beckers, der seit Auflage am 02.01.2019 einen Wertzuwachs von 385 % erzielen konnte. Als ehemaliger Seriengründer sieht er seinen Vorteil vor allem darin, dass er die Geschäftsmodelle von Technologieunternehmen besser als andere Marktteilnehmer versteht.

Am Anfang der digitalen Transformation

Jan Beckers sieht die digitale Transformation erst am Anfang. Bei einer Präsentation auf einer Veranstaltung der Privatbank Donner & Reuschel vor einigen Wochen nannte er fünf Gründe, warum er weiterhin an eine anhaltende Digitalisierung glaubt:

Bis 2030 sollen weitere 3 Mrd. Menschen mit dem Internet verbunden werden. 2030 sind dann 7,5 Mrd. Menschen online.

Die Ausgaben der Nutzer für Online-Shopping, digitale Medien und digitale Dienstleistungen wachsen weiterhin stark.

90 % der weltweiten Daten wurden in den letzten zwei Jahren erschaffen und wachsen exponentiell weiter.

Die Anzahl der vernetzten Geräte im Internet der Dinge wächst ebenfalls exponentiell.

Blockchain & Krypto-Netzwerke ermöglichen neuartige Produkte und Dienste für Digital Natives.

Ähnlich wie Cathie Wood ist er davon überzeugt, dass künstliche Intelligenz heute über ein ähnliches Potenzial zur Veränderung der Wirtschaft und Gesellschaft verfügt wie das Internet vor ca. 25 Jahren. Er geht davon aus, dass künstliche Intelligenz bis 2060 in der Lage ist, alle menschlichen Aufgaben zu übernehmen. Daneben sieht er derzeit den Durchbruch der Elektromobilität und erwartet die ersten autonomen Taxen bereits in drei bis fünf Jahren. Auch Flugtaxis werden, so erwartet er, in den nächsten drei bis sieben Jahren an den Start gehen.

Die Digitalisierung verändert alles

Viele Bankdienstleistungen werden durch Fintechs günstiger oder komplett disruptiert. Finanzdienstleister, die heute groß sind, werden sich wandeln müssen, um zu überleben. Er teilt mit Cathie Wood auch die Überzeugung für Bitcoin. Er stellt aber vor allem auch die Bedeutung der Blockchain darüber hinaus für Smart Contracts zur dezentralen Abwicklung von Verträgen hervor.

Jan Beckers stimmt bei eigentlich allen großen Themen mit Cathie Wood überein. Mit Ausnahme des Hangs zum Bitcoin sehe ich viele Dinge ähnlich wie die beiden, auch wenn ich die Veränderungen nicht ganz so schnell erwarte. Trotzdem bin ich weiterhin im Fonds von Jan Beckers investiert. Wobei dieser in meinem Fonds-Portfolio eine offensive Beimischung darstellt.

