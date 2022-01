Was von dem 12-Milliarden-Dollar-Deal von Take-Two mit Zynga zu erwarten ist

Die Übernahme von Zynga durch Take-Two für 12,7 Milliarden US-Dollar wurde von den Anlegern mit Skepsis aufgenommen.

Die Übernahme wird sich positiv auf den freien Cashflow von Take-Two auswirken und sollte das Wachstum ankurbeln.

Wichtige Punkte

Der Schritt von Take-Two Interactive, den führenden Entwickler von Handyspielen Zynga für 12,7 Milliarden US-Dollar zu übernehmen, wurde nicht gerade mit Beifall bedacht. Der Aktienkurs ist nach der Nachricht stark gefallen, hat sich aber inzwischen wieder um einige Prozentpunkte erholt.

Take-Two hat bereits eine glänzende Zukunft vor sich, mit über 60 Veröffentlichungen in der Pipeline. Das Management erwartet in den nächsten Jahren Rekordergebnisse, wenn es beginnt, dieses Programm umzusetzen. Die Investoren haben sich wahrscheinlich gefragt, warum das Unternehmen einen so großen Deal machen musste, vor allem auf dem Markt für Handyspiele, der so gut läuft wie nie.

Der Markt übersieht jedoch einige große Chancen, wenn es darum geht, das Werbegeschäft von Zynga auszubauen und das geistige Eigentum von Take-Two auf mobile Plattformen auszuweiten.

Wie Take-Two von der Übernahme profitiert

Oberflächlich betrachtet ist diese Übernahme ein strategischer Schachzug von Take-Two, um sein T2 Mobile Games-Geschäft deutlich zu beschleunigen und zu vergrößern. Mobile ist ein zunehmend wichtiger Markt in der Videospielindustrie. Laut Newzoo wird der Gesamtumsatz mit mobilen Spielen im Jahr 2021 auf 90 Milliarden US-Dollar geschätzt. Das ist ein Anteil von insgesamt 175 Milliarden US-Dollar für alle Spieleplattformen.

Die beiden führenden Spielehersteller Activision Blizzard und Electronic Arts haben in den letzten Jahren Milliarden für mobile Übernahmen ausgegeben. Es war nur eine Frage der Zeit, bis Take-Two seinen Zug machen würde. Der bisher größte Deal von Take-Two war die 250 Millionen US-Dollar teure Übernahme des Mobile-Entwicklers Social Point im Jahr 2017.

Zynga ist jedoch eines der besseren Studios, wenn es darum geht, seine 183 Millionen monatlich aktiven Nutzer zu halten. Zynga verfügt über ein Portfolio von „ewigen Franchises“, die seit Jahren konstante Einnahmen generieren, darunter FarmVille und Words With Friends. Zynga hat auch Erfolg damit, neue Spiele auf den Markt zu bringen, wie z. B. das 2020 erscheinende Harry Potter: Puzzles and Spells.

In den letzten vier Quartalen erwirtschaftete Zynga bei einem Umsatz von 2,7 Milliarden US-Dollar einen freien Cashflow von 282 Millionen US-Dollar. Das wird den freien Cashflow von Take-Two in Höhe von 414 Mio. US-Dollar in den letzten 12 Monaten abfedern, der in den letzten zehn Jahren sehr unregelmäßig war.

ZNGA freier Cashflow DATA BY YCHARTS

Was Zynga auf den Tisch bringt

Werbung ist eine Schlüsselkomponente bei der Monetarisierung von Free-to-Play-Mobiltiteln, und Zyngas Fähigkeiten in diesem Bereich sind ein großer Vorteil für Take-Two beim Ausbau seines mobilen Geschäfts.

Zynga hat nach den jüngsten Datenschutzänderungen von Apple für iOS-Nutzer kurzfristige Probleme mit der Auslieferung von Werbung an die Kunden. Aber die Werbeeinnahmen machten im dritten Quartal immer noch 19 % des Geschäfts von Zynga aus. Um seine Ad-Tech-Fähigkeiten zu verbessern und den kurzfristigen Gegenwind in der mobilen Werbung zu bewältigen, zahlte Zynga 2021 250 Millionen US-Dollar für die Übernahme von Chartboost. Die Übernahme verschaffte Zynga Zugang zu einer führenden programmatischen Werbeplattform, die maschinelles Lernen einsetzt, um die richtige Werbung zur richtigen Zeit auszuliefern und so die Rendite der Werbeplatzierungen zu verbessern.

Die Adtech-Plattform von Zynga lebt von der Nutzung von Spielerdaten. Mit mehr Daten kann Zynga besser vorhersagen, wie ein Spieler auf eine in einem Spiel geschaltete Anzeige reagieren wird, was der Schlüssel zur Verbesserung der Monetarisierung und zur Steigerung der Einnahmen ist. Das fusionierte Unternehmen wird über 1 Milliarde Nutzerkonten haben, um eine ausgefeiltere datengesteuerte Werbeplattform aufzubauen.

Kommt „Grand Theft Auto“ auf das Handy?

Mit so beliebten Spielen wie Grand Theft Auto, NBA 2K und Red Dead Redemption kann Take-Two die Erfahrung von Zynga im Bereich Mobile nutzen, um seine Konsolentitel auf Mobile zu übertragen. Das ist eine riesige Chance, bei der Zyngas datengesteuertes Werbegeschäft hoch engagierte Gamer identifizieren und gewinnen kann, damit sie einen von Take-Twos mobilen Titeln herunterladen und die Erträge, die diese Titel auf mobilen Geräten erzielen, steigern.

Stell dir vor, Take-Two würde Zyngas umfangreiche Erfahrung als Mobilprogrammierer nutzen, um eine kostenlose Mobilversion von Grand Theft Auto zu entwickeln - einem Top-Seller, von dem über 270 Millionen Exemplare verkauft wurden. Zynga hätte einen Riesenspaß daran, ein solches Produkt zu monetarisieren.

Außerdem hat Zynga im letzten Jahr Echtra Games übernommen, um seine plattformübergreifenden Entwicklungskapazitäten zu stärken, die das Unternehmen als Schlüsselkomponente für seinen geschätzten, langfristig ansprechbaren Markt von 240 Milliarden US-Dollar ansieht. Die Kombination aus der Stärkung des Werbegeschäfts von Zynga, der Gewinnung neuer Nutzer und der Cross-Promotion von Titeln für Mobilgeräte und Konsolen wird dem Unternehmen im Laufe der Zeit schätzungsweise mehr als 500 Millionen US-Dollar an jährlichen Nettoeinnahmen bescheren.

Die Aktien von Take-Two sind nach der Ankündigung gesunken, obwohl Zynga einen erheblichen Beitrag zum freien Cashflow leistet und das Management ein starkes Umsatzwachstum erwartet. Das Management geht davon aus, dass das fusionierte Unternehmen bis zum Geschäftsjahr 2024 ein jährliches Umsatzwachstum von 14 % erzielen kann, ohne die geschätzten jährlichen Kostensynergien in Höhe von 100 Millionen US-Dollar. Alles in allem halte ich Take-Two angesichts dieser Chancen für einen Kauf.

