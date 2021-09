Wasserstoff: 2 News von der Toyota-Aktie und Ballard Power-Aktie

Fast täglich werden neue Projekte zur Produktion von grünem Wasserstoff bekannt. So haben sich nun in Norwegen die Unternehmen Greenstat, Alltec Services und Hydrogen Solutions und das Sustainable Energy Catapult Zentrum zusammengetan, um Stord Hydrogen zu gründen.

Das neue Unternehmen soll zukünftig in Stord, an der Westküste Norwegens, täglich bis zu 400 kg grünen Wasserstoff produzieren. Aktuelle Planungen sehen ab Frühjahr 2022 den Produktionsbeginn vor. Greenstat, Alltec Services und Hydrogen Solutions werden die Produktionsanlage liefern, während die dänische Firma Green Hydrogen Systems die Elektrolyseure zur Verfügung stellt.

Toyota plant Fuel-Cell-Modulfertigung

Toyota wird voraussichtlich ab 2023 in seinem Kentucky-Werk in den USA eine neue Produktionslinie für Brennstoffzellenmodule in Betrieb nehmen. Sie sollen in schweren Nutzfahrzeugen zum Einsatz kommen. Die Module besitzen eine Leistung von bis zu 160 kW und sind Teil eines Antriebssystems, das aus einem Akku, Elektromotoren, einem Getriebe und einem Wasserstoff-Tank besteht.

Toyota arbeitet über seine Tochter Hino an Wasserstoff-Lkws und möchte zukünftig auch weitere Hersteller von Kentucky aus mit seinen Modulen beliefern. „Die Lkw-Hersteller werden in der Lage sein, ein vollständig integriertes und validiertes Brennstoffzellen-Elektroantriebssystem zu kaufen. Es wird sie in die Lage versetzen, ihren Kunden eine emissionsfreie Option im Segment der schweren Lkw-Klasse acht anbieten zu können“, so Toyotas Nordamerika-Präsident Tetsuo Ogawa.

Im Bereich der schweren Lkws sind sich viele Hersteller relativ einig, dass Wasserstoff Vorteile besitzt. Entsprechende Lkws sind leichter als reine Elektrofahrzeuge und können mit Wasserstoff schneller wiederbetankt werden. Toyota plant zudem, bis 2023 neue Wasserstoff-Modelle vom Prius und Corolla auf den Markt zu bringen. Im Unterschied zum Mirai, wird der Corolla ohne Brennstoffzelle den Wasserstoff direkt verbrennen und der Prius als Plug-in Hybrid-Version auf den Markt kommen.

Ballard Power und Hexagon Purus haben eine neue Zusammenarbeit für die Herstellung von Elektro-Lkws der Klasse sechs mit Brennstoffzellenantrieb bekannt gegeben. Beide Unternehmen ergänzen sich bei diesem Projekt, denn Hexagon Purus liefert die Wasserstofftanks und Ballard Power seine lang erprobten Brennstoffzellen.

Der mit dem System ausgestattete Lkw kann mit einer Tankfüllung 644 km zurücklegen und ähnlich schnell wie ein Diesel-Fahrzeug wieder aufgefüllt werden. Der erste Prototyp des Wasserstoff-Lkws wird im zweiten Quartal 2022 ausgeliefert.

„Brennstoffzellen- und Wasserstofftechnologien werden die Dekarbonisierung des Schwerlasttransportsektors mit großer Reichweite und schneller Fahrzeugbetankung ermöglichen, ohne Kompromisse bei der Nutzlast einzugehen. Unsere Partnerschaft mit Hexagon Purus wird einen leistungsstarken emissionsfreien Lkw der Klasse sechs bis sieben hervorbringen“, so Ballard Powers Vize-Präsident für Marketing und strategische Partnerschaft Nicolas Pocard.

