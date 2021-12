Wasserstoff: 4 News von der Thyssenkrupp-Aktie, RWE-Aktie, Siemens Gamesa-Aktie und der Hyzon Motors-Aktie

Dass sich Wasserstoff bei Pkws durchsetzt, gilt bisher als sehr unwahrscheinlich. Doch parallel zu den Akkuladestationen entstehen in vielen Regionen auch Wasserstoff-Tankstellen. Der einzelne Konsument kann somit später frei wählen, ob er rein elektrisch oder mit Wasserstoff fahren möchte.

In Schweden baut Nilsson Energy nun bis 2025 an Rastas Truckstops 24 Wasserstoff-Tankstellen. Das Unternehmen erhält dafür zusätzlich finanzielle Unterstützung in Höhe von 515 Mio. Schwedischen Kronen. Nilsson Energy hat zunächst vorwiegend Lkws und Busse als Kunden im Blick. Doch auch Autos können hier zukünftig tanken. Das Unternehmen schließt später eine europaweite Tankstellen-Expansion nicht aus.

1. Thyssenkrupp liefert Gigawatt-Elektrolyseur

Thyssenkrupp hat mit Wasserstoff-Projekten einen wachstumsstarken Zukunftsbereich gefunden. Nun wird der Konzern für das Königreich Saudi-Arabien im Rahmen eines 5-Mrd.-US-Dollar-Projektes eine Elektrolyseuranlage mit mehr als zwei Gigawatt Leistung bereitstellen. Es wird durch eine Partnerschaft zwischen ACWA Power und Neom realisiert und voraussichtlich ab 2026 täglich bis zu 650 Tonnen grünen Wasserstoff produzieren.

Der produzierte Wasserstoff wird zu Ammoniak synthetisiert und von Air Products exportiert. „Mit unserer großen Standardmodulgröße und unserer jährlichen Gigawatt-Produktionskapazität sind wir zusammen mit unserem Joint-Venture-Partner De Nora in der Lage, schon heute Großprojekte zu realisieren“, so Thyssenkrupp Uhde Chlorine Engineers CEO Denis Krude.

In dieser Hinsicht besitzt Thyssenkrupp beispielsweise gegenüber Nel Wettbewerbsvorteile.

2. RWE und Kawasaki entwickeln Wasserstoff-Gasturbinen

Um die Stromversorgung durch erneuerbare Energien abzusichern, sind Wasserstoff-Gaskraftwerke eine Möglichkeit. Deshalb entwickeln RWE und Kawasaki nun zusammen wasserstofftaugliche Gasturbinen. Die Test-Anlage wird in Lingen entstehen und nimmt voraussichtlich 2024 ihren Betrieb auf.

„Eine der größten Herausforderungen der Energiewende ist es, eine sichere CO2-freie Stromversorgung zu jeder Zeit zu gewährleisten - auch dann, wenn Wind und Sonne nicht ausreichend zur Verfügung stehen. Wasserstoffbetriebene Gaskraftwerke werden dazu in Zukunft einen wichtigen Beitrag leisten“, so RWEs CEO Roger Miesen.

3. Siemens Gamesa und Strohm testen TCP-Rohrleitungen

Siemens Gamesa und die niederländische Firma Strohm untersuchen Thermoplast (TCP)-Pipelines für den Wasserstoff-Transport. So könnte der auf hoher See produzierte Wasserstoff direkt an Land geleitet werden. Dazu haben beide Unternehmen eine Absichtserklärung unterschrieben. Strohm bringt sein TCP-Verbundrohr ein, das korrosionsbeständig, bis zu 30 Jahre einsetzbar und für den Wasserstoff-Transport geeignet ist. Bei einer erfolgreichen Entwicklung könnte das Know-how in vielen Regionen zum Einsatz kommen.

4. Hyzon Motors liefert 29 Wasserstoff-Lkws aus

Hyzon Motors hat 29 Brennstoffzellen-Lkws an die Shanghai Hydrogen HongYun Automotive ausgeliefert. Sie werden voraussichtlich von einem großen Stahlkonzern eingesetzt. Shanghai Hydrogen übernimmt für industrielle und öffentliche Kunden die Wartung, das Leasing und den Betrieb.

Foto: Getty Images