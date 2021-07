WEIBO - Die Gerüchteküche brodelt

Weibo kann man auch als das chinesische Twitter bezeichnen. Um die Aktie des Mikroblogging-Dienstes war es in den vergangenen Monaten, wenn man so möchte, in den vegrangenen Jahren, nicht gut bestellt. Nach einem irren Lauf in den Jahren 2015 bis 2018, im Zuge dessen der Wert um mehr als 1.500 % an Wert gewann, beherrscht eine zähe Korrektur das Kursgeschehen. Gestern flammte aber kurzzeitig großes Kaufinteresse auf. Im deutschen Handel schoss die Aktie zwischenzeitlich um fast 50 % nach oben. Was war passiert?

Ein Bericht der Nachrichtenagentur Reuters sorgte für Aufsehen. Demnach plane der Großaktionär und Chairman von Weibo, Charles Chao, ein Going Private. Zusammen mit einem Investor aus Shanghai soll Weibo von der Börse genommen werden. Im Zuge dessen könnte sich auch ein weiterer Großaktionär, Alibaba, von seinen Aktien trennen. Im Gespräch sei eine Bewertung zwischen 90 und 100 USD je Aktie, was auf eine Marktkapitalisierung um die 20 Mrd. USD hinauslaufen würde. Der Vorwochenschlusskurs der Aktie lag nur bei 54,31 USD.

Doch die Träume der Aktionäre hielten nicht lange. Kurz nach Veröffentlichung des Artikels dementierte Weibo derartige Pläne und die Aktie der chinesischen Twitter brach noch vor dem US-Börsenstart in Deutschland wieder ein.

Aus charttechnischer Sicht zeigen sich passable Ansätze seit den Tiefs im Vorjahr, die Aufwärtsbewegung geht aber nur sehr zäh vonstatten. Als potenziellen Trigger lässt sich die Marke von 63,55 USD nennen. Darüber könnte die Aktie Ziele bei 74,68 und 89,31 USD erreichen. Darunter ist der Wert charttechnisch zunächst uninteressant. Die Marke von 55,52 USD könnte für etwas Unterstützung sorgen. Die gestern gerissene Kurslücke wäre bei 54,42 USD geschlossen. Sehr gut abgesichert ist der Wert im Bereich von 47,50 USD.

Abschließend noch ein Blick auf die Fundamentals. Mit KGVs von 28 und 22 und KUVs von gut 6 und 5,5 sieht die Bewertung soweit in Ordnung aus. Das gilt aber für das aktuelle Kursniveau und nicht, wenn man einen Aufschlag von rund 50 %, einkalkulieren würde.

Fazit: Gerüchte hin oder her, ein charttechnisches Kaufsignal bei der Aktie von Weibo ist bislang nicht auszumachen und wäre erst über 63,55 USD aktiviert.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 1,69 2,15 2,39 Ergebnis je Aktie in USD 1,38 2,08 2,63 Gewinnwachstum 50,72 % 26,44 % KGV 42 28 22 KUV 7,8 6,1 5,5 PEG 0,5 0,8 *e = erwartet

