Weidmann erneut zum Chef des BIZ-Verwaltungsrats gewählt

Frankfurt (Reuters) - Bundesbank-Präsident Jens Weidmann wird für weitere drei Jahre den Verwaltungsrat der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) leiten.

Weidmann sei von dem Gremium für eine dritte Amtszeit berufen worden, teilte die BIZ am Mittwoch in Basel mit. Die BIZ gilt als "Zentralbank der Notenbanken" und ist eine wichtige Denkschmiede für die internationale Geldpolitik. Erstmals hatte der Bundesbank-Chef den Vorsitz am 1. November 2015 übernommen. Der Verwaltungsrat ist für die strategische und geschäftspolitische Ausrichtung der BIZ zuständig. Er tagt mindestens sechs Mal im Jahr.