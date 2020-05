Weizen an wichtigem Support angelangt

Seit Anfang des Jahres schwankt der Weizenpreis volatil in einer engen Handelsspanne grob seitwärts. Nun ist der Preis an der unteren Begrenzung der Spanne und eines untergeordneten Abwärtstrends angekommen, von wo aus wieder eine Aufwärtsphase gestartet werden könnte.

Die Preisentwicklung an den Rohstoffmärkten können nicht eins zu eins auf die erwarteten Ernten umgesetzt werden, da diese ohnehin sehr stark schwanken und sich die Preisgestaltung noch an den Lagerbeständen orientiert. Trotz der erwarteten höhere Erträge könnte der Weizenpreis auf Sicht der nächsten Tage bis Wochen wieder zur Oberseite abdrehen, die Chancen aufgrund der Unterstützung um 500 US-Cents stehen nach einer fünfwelligen Abwärtsbewegung vergleichsweise gut.

Oberhalb eines Kursniveaus von 506 US-Cent wäre demnach ein Anstieg zunächst an 511 US-Cent vorstellbar, darüber an die obere Abwärtstrendkanalbegrenzung um 519 US-Cent. Eine nachhaltige Fortsetzung der bisherigen Handelsspanne kann aber erst oberhalb von 529 US-Cents abgeleitet werden.

Bis dahin dürfte der bestehende Abwärtstrend zunächst weiter dominieren. Kritischer würde es bei einem nachhaltigen Bruch von 500 US-Cent aussehen, dann müssten nämlich Rückläufer an die Zwischenstände aus September letzten Jahres um 476,25 US-Cents zwingend einkalkuliert werden. Gelingt es an dieser Stelle für keine nachhaltige Stabilisierung zu sorgen, wären sogar Verluste auf 470 US Cents möglich.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 506,00 // 508,00 // 511,00 // 516,50 // 519,00 // 529,30 Unterstützungen: 500,00 // 491,75 // 485,25 // 476,25 // 467,50 // 458,50

