Wemade hat „GalaxyTornado on WEMIX“ auf dem weltweiten Markt lanciert

Wemade hat launched das neue Blockchain-Spiel „GalaxyTornado on WEMIX“ auf dem weltweiten Markt lanciert.

„GalaxyTornado“ wurde über Google Play auf dem weltweiten Markt veröffentlicht, so in Nordamerika, Europa und Asien, jedoch mit Ausnahme einiger Länder wie Südkorea und China. Im Spiel werden 15 Sprachen unterstützt, darunter Englisch, Spanisch und Arabisch.

NT Games, das hinter dem neuen Spiel „GalaxyTornado“ stehende Unternehmen, verfügt über reiche Erfahrung im Zusammenhang mit der Entwicklung und der Service-Betreuung von globalen Computerspielen mit Titeln wie „Girls Life“, „Ocean Tales“ und Sammelspielen wie „Goddess Kiss“ und „Age Of War“.

In dem als Gelegenheitsspiel konzipierten „GalaxyTornado“ können Spieler neue Planeten erkunden und erschließen, um der ressourcengeschwächten Erde eine Zukunft zu ermöglichen. Die einfache Steuerbarkeit ermöglicht die Erkundung und Nutzbarmachung von mehr Planeten, wobei auch ein Konkurrenzsystem unter den Spielern zum Zug kommt.

Allerlei strategische Elemente wie Aufbau, Aufzucht, Sammeln, Plündern, Wettbewerb und Zusammenarbeit sollen das intuitive Spielvergnügen steigern, und im wöchentlichen Galaxy Race können die Spieler Tornado Tokens erwerben.

Zur Feier des globalen Launch werden drei Events organisiert. Im Rahmen des Symbol Collection Event können bis auf Weiteres Tornado-Beträge und weitere spieleigene Gegenstände erworben werden, und in einem siebentägigen Giveaway-Event kann die für die Spielmechanik notwendige Energie erworben werden.

Nach dem Launch können Spieler durch Bezahlung eines bestimmten Betrags in Tornado am Galaxy Race teilnehmen und je nach den im Rennen erworbenen Rubinsteinen weitere Tornados gewinnen.

„Wenn Sie ein möglichst einfaches Play-to-Earn-Spiel mit der klarsten Zielsetzung suchen, dann ist ‚GalaxyTornado‘ das Richtige für Sie“, sagte ein Sprecher von NT Games. „Wir gehen davon aus, dass die Zusammenarbeit mit der WEMIX-Plattform den Tugendkreis aus Wettbewerb und Belohnungen maximieren wird, den wir mit ‚GalaxyTornado‘ erreichen wollten.“

„Wir werden alles daransetzen, um in dem globalen Markt mit Blockchain-Gelegenheitsspielen frühzeitig Fuß zu fassen“, sagte Henry Chang, CEO von Wemade. „Blockchain-Spiele auf Basis der Token-Wirtschaft werden einen Lebenszyklus von noch nie da gewesener Dynamik und Länge erleben.“

WEMIX: https://wemixnetwork.com/

