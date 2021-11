Wemade veranstaltet spektakuläres Event zur Feier des 100. Tages nach der weltweiten Veröffentlichung von MIR4

Das Event „Segen des Himmelsdrachen“ wird am 30. November beginnen.

Das meisterhafte mobile MMORPG „MIR4“ von Wemade wird ab dem 30. November ein spektakuläres Event zur Feier des 100. Tages nach der weltweiten Veröffentlichung veranstalten.

100 Tage nach der weltweiten Veröffentlichung von „MIR4“ wird es ein zweiwöchiges Erinnerungs-Event geben, und es werden dabei besondere Prämien vergeben, darunter der Segen des Himmelsdrachen, Enhancement Stones, Summoning Tickets und eine spezielle Box mit diversen Materialien. Beim Segen des Himmelsdrachen werden die Spielenden Gelegenheit haben, Kombinationen von Gegenständen neu auszuprobieren. Der Segen des Himmelsdrachen ermöglicht es den Spielenden, verschiedene Drachenmaterialien, Spirit Stones und Skill Tomes zu kombinieren. Die Spielenden können sich eine Box mit Gegenständen aussuchen, die sie neu ausprobieren möchten, – basierend auf der Stufe der Kombinationen von Gegenständen, die sie bisher ausprobiert haben (bzw. mit denen sie keinen Erfolg hatten). Des Weiteren können die Spielenden, während sie auf dem Kontinent Mir Monster jagen, Drachenfrüchte sammeln, die sie wiederum gegen die Mystic Summon Box, Rare und Epic Blue Dragon-Statuen, Magic Square Tickets und Secret Peak Tickets tauschen können.

Außerdem werden die Tickets für die „Große Reise“ aktualisiert, die Transfers auf einen anderen Server ermöglichen. Die Spielenden können den Server wechseln, wenn sie Level 40 oder höher erreicht haben. Für den Wechsel des Servers ist ein Ticket für die Große Reise erforderlich; zum Wechseln der Welt sind zwei Tickets erforderlich, zum Wechsel der Region drei Tickets.

Neue Geister werden an diesem Tag ebenfalls aktualisiert, einschließlich Blutspitzen-Drago, einem Feuer-Elementargeist der Legendary-Stufe, und Leocrat Khun, einem Erd-Elementargeist der Epic-Stufe. Zum Anlass der Einführung neuer Geister wird zwei Wochen lang ein Spirit Special Summon verfügbar sein – bis zum Update am 14. Dezember. Spielende, die beim Spirit Special Summon einen Geist der Epic-Stufe erwerben, haben eine Chance von 100 Prozent, den neuen Geist Leocrat Khun zu erlangen.

From my battle to our war! (Von meiner Schlacht zu unserem Krieg!) Weitere Informationen über „MIR4“ finden Sie auf der offiziellen Website.

