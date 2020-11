Wenig Passagiere am Flughafen BER - Schönefeld-Terminal vor Schließung

Berlin (Reuters) - Kurz nach der Eröffnung prüft der Flughafen BER die vorübergehende Schließung des Terminals 5.

Es gebe Pläne, den alten Airport Schönefeld (BER Terminal 5) ab dem Sommerflugplan im März zu schließen, sagte ein Sprecher des Flughafenbetreibers der Hauptstadt am Montag und bestätigte damit Berichte verschiedener Berliner Medien. Dies könnte für ein Jahr gelten, der genaue Zeitraum hänge von der Entwicklung des Flugverkehrs ab. Derzeit liegen die Passagierzahlen nur bei rund zehn Prozent des Vorjahres. Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup will die Pläne am Freitag dem Aufsichtsrat vorstellen. Das Gremium muss dem Sprecher zufolge hier aber nicht zustimmen.

Wegen der Corona-Krise und dem massiven Passagierausfall benötigt der Hauptstadtflughafen noch über Jahre finanzielle Unterstützung der Eigentümer Berlin, Brandenburg und des Bundes. Für 2020 helfen die Gesellschafter bereits mit 300 Millionen Euro aus, über Zuschüsse und Kredite.

Für das nächste Jahr erwartet die Betreibergesellschaft FBB einen Finanzbedarf von bis zu 660 Millionen Euro, wie aus Unterlagen für den Haushaltsausschuss des Bundestags hervorgeht, die Reuters am Wochenende vorlagen. Gemäß seines 26-prozentigen Anteils übernimmt der Bund demnach 171,6 Millionen Euro. Die Auszahlungen sollen "bedarfsgerecht" über die Bühne gehen. "Um angesichts der volatilen Flugverkehrsentwicklung eine Nachveranschlagung weiterer Mittel zu vermeiden, wird hier der Finanzbedarf nach dem Bad Case Szenario (30 Prozent Passagiere gegenüber 2019) zugrunde gelegt."