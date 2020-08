Werbekonzern WPP will eine Zwischendividende ausschütten

Der britische Werbekonzern WPP plc (ISIN: JE00B8KF9B49) will eine Zwischendividende in Höhe von 10 Pence (ca. 11,1 Eurocent) an seine Aktionäre ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. WPP zahlt seine Dividende normalerweise in Form einer Zwischen- und einer Schlussdividende aus. Im März gab WPP eine Aussetzung des Aktienrückkaufprogramms sowie die Streichung der Schlussdividende (37,3 Pence) bekannt.

Die Zahlung der Zwischendividende erfolgt am 6. November 2020 (Record day ist der 9. Oktober 2020). Im Vorjahr lag die Zwischendividende bei 22,70 Prozent. Damit wird die Zwischendividende um 55,9 Prozent gekürzt. Der Konzern will über eine Wiederaufnahme des Aktienrückkaufprogramms entscheiden, sobald sich das Umfeld verbessert.

Im ersten Halbjahr 2020 sank der Umsatz um 12,3 Prozent auf 5,58 Mrd. Pfund, wie ebenfalls am Donnerstag mitgeteilt wurde. Auf vergleichbarer Basis war dies ein Minus von 11,5 Prozent. Dabei stand vor Steuern ein Verlust von 2,58 Mrd. Pfund nach einem Ertrag von 409 Mio. Pfund im Vorjahr in den Büchern.

Zum weltweit größten Werbekonzern WPP gehören die Marken Ogilvy & Mather, Scholz & Friends sowie Young & Rubicam. WPP beschäftigt über 130.000 Mitarbeiter und ist in 112 Ländern vertreten. WPP hält über 50 Prozent der Anteile am ebenfalls börsennotierten Bad Homburger Konzern Syzygy.

Redaktion MyDividends.de