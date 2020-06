Whitestone kündigt monatliche Dividende an

Whitestone REIT (ISIN: US9660842041, NYSE: WSR) schüttet eine monatliche Dividende in Höhe von 0,035 US-Dollar je Aktie an die Investoren aus, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 10. Juli 2020 (Record date: 2. Juli 2020).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet kommen somit 0,42 US-Dollar zur Auszahlung. Beim derzeitigen Börsenkurs von 7,64 US-Dollar liegt die aktuelle Dividendenrendite damit bei 5,5 Prozent (Stand: 16. Juni 2020). Im März 2020 gab der Konzern eine Kürzung der Dividende um rund 63 Prozent bekannt. Whitestone ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der 1998 gegründet wurde. Das Unternehmen besitzt und betreibt Gewerbeimmobilien in Phoenix, Austin, Dallas-Fort Worth, Houston und San Antonio. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 (31. März 2020) erzielte der Konzern einen Umsatz von 30,58 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 29,69 Mio. US-Dollar) bei einem Nettogewinn von 1,6 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 2,8 Mio. US-Dollar). Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 43,91 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 321,9 Mio. US-Dollar (Stand: 16. Juni 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de