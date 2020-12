Widerstand im DAX gebrochen: VW greift Tesla an

Das vollständige Ranking sehen Sie an dieser Stelle:

Sprung über den Widerstand

Direkt zum Handelsstart zeigte der DAX Stärke und konnte nach der ersten Handelsstunde seine Widerstände aus der Vorwoche und den ganzen Vormonaten überspringen. Hilfreich war, dass sich die Unternehmensstimmung im Euroraum im Dezember deutlich aufgehellt hatte. Der dies aufzeichnende Einkaufsmanagerindex des Forschungsunternehmens IHS Markit konnte zum Vormonat um 4,5 Punkte auf nun 49,8 Zähler ansteigen. Damit steuert die Wirtschaft der Eurozone auf eine Stabilisierung zu, was die Aktienmärkte direkt quittierten.

Auch wenn das Münchner Ifo-Institut wegen der Corona-Pandemie seine Konjunkturprognose für das kommende Jahr senkte, trieb das Momentum am Aktienmarkt erst einmal viele Stop-Orders aus dem Markt. Bei 13.460 und damit bei den Mehrmonatshochs war nicht Schluss, sondern der DAX stieg dynamisch bis knapp 13.600 Punkte.

Damit sind zum Allzeithoch aus dem Februar nur noch knapp 200 Punkte Abstand oder 1,5 Prozent vorhanden.

In folgender Tabelle sehen Sie die Eckdaten des Handelstages:

Eröffnung 13.416,29PKT Tageshoch 13.596,74PKT Tagestief 13.412,41PKT Vortageskurs 13.362,87PKT

Die Unentschlossenheit der Wall Street ist der anstehenden FED-Sitzung zuzuschreiben. Eine Konsolidierung im DAX am Nachmittag wurde schnell wieder aufgeholt und damit steht der Index erwartungsvoll und sehr stark zum Ausklang der Wochenmitte für weitere Impulse bereit.

Den dynamischen Handelsverlauf sehen Sie in folgendem Intraday-Chartbild:

Nachbörslich dominiert die abwartende Haltung vor der US-Notenbanksitzung. Es wird zudem auf den Beschluss des US-Stimulus-Pakets gewartet, welches politisch womöglich kurz vor dem Abschluss steht.

Welche Aktien rangierten in der Gunst der DAX-Anleger?

Aktien-Bewegungen im DAX

Nach der gestrigen Konsolidierung bei Delivery Hero ging die Rally heute weiter und brachte ein neues Allzeithoch in den Aktien hervor. Am ersten Tag des harten Lockdowns in Deutschland greifen Anleger scheinbar zu den bekannten "Corona-Gewinnern", wie es aus dem Handel heisst.

Gefolgt wurde die Aktie im Ranking von der Deutschen Post, die ebenfalls kurz vor Weihnachten und vom Lockdown gleich doppelt profitiert. Sie sieht sich mit 10.000 weiteren Mitarbeitern für das Weihnachtsgeschäft sehr gut aufgestellt.

Dahinter rangierte heute erneut Volkswagen. Nach dem gestrigen Sprung waren heute Anschlusskäufe zu sehen. Der Machtkampf um die Konzernführung sollte erst einmal zu Ende sein und Volkswagen-Chef Herbert Diess kann sich auf die zukünftige Entwicklung des Unternehmens konzentrieren. Dabei soll sich das Wolfsburger Stammwerk künftig mit der im Bau befindlichen Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin messen. Eine direkte Kampfansage an die Konkurrenz, was die Anleger begeisterte und den ganzen Sektor mitzog.

So kommentierte dies unser Händler am Morgen:

Wie wirkte sich dieser erneut starke heutige Handelstag auf das mittelfristige Chartbild aus?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Der Widerstand von 13.300 Punkten ist bereits am Dienstag überschritten worden. Heute war nun auch das Monatshoch fällig. Im Chartbild sieht man deutlich die Aufwärtstendenz:

Mit diesem Bruch des Widerstandslevels könnte das Rekordhoch aus dem Frühjahr bei 13.789 Zählern in Sichtweite treten.

Viel wird von den Zeichen der US-Notenbank FED heute Abend abhängen. Ab 20.00 Uhr gibt es hierzu News, die wir Ihnen gerne morgen wieder vorbörslich aufbereiten.

