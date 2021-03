Wie die Nanorepro-Aktie in 12 Monaten über 3.294 % zulegte

Nanorepro ist ein gutes Beispiel dafür, dass auch Aktien von Unternehmen, die lange Zeit nur fielen, plötzlich zu den ganz großen Gewinnern zählen können. Seit dem Börsengang im Jahr 2008 liegt die Nanorepro-Aktie mit ihrer Entwicklung dennoch immer noch hinter dem DAX-Index.

In den vergangenen zwölf Monaten erwachte sie plötzlich zum Leben und stieg um 3.294 % (03.03.2021). Allein seit Beginn des aktuellen Jahres 2021 legten die Wertpapiere um ganze 444 % (03.03.2021) zu. Doch, was hat die Nanorepro-Aktie zum Leben erweckt?

Nanorepro - Schnelltests heiß begehrt

Die Coronavirus-Pandemie hat alles verändert und Nanorepro über Nacht zu einem profitablen Unternehmen gemacht. Es entwickelt Antigen-Schnelltests, deren Einsatz auch in diesem Jahr stark ausgedehnt wird.

So hat das Paul-Ehrlich-Institut zuletzt zwei COVID-19-Schnelltests von Nanorepro erfolgreich evaluiert und in seine SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltests-Liste aufgenommen. „Wir betrachten es als eine große Auszeichnung, dass unsere Tests auf der PEI-Liste stehen. Von der Qualität unserer Nanorepro-Tests sind wir vor diesem Hintergrund mehr als überzeugt“, so Nanorepros Vorstandsvorsitzende Lisa Jüngst.

Die hohe Nachfrage nach Schnelltests hat den Aktienkurs besonders seit Anfang des Jahres 2021 noch einmal stark angetrieben. Ende Februar erhielt Nanorepro dann einen Antigen-Schnelltest-Großauftrag im Wert von 30 Mio. Euro.

Der Auftraggeber hat sich dabei verpflichtet, die Schnelltests innerhalb von nur drei Monaten abzunehmen. Zudem hat er gegenüber Nanorepro bereits angedeutet, dass bald weitere Aufträge im Wert von 100 Mio. Euro folgen könnten.

Das Unternehmen arbeitet darüber hinaus an Spucktests für Endkunden, von deren Zulassung es sich ein großes zusätzliches Umsatzpotenzial verspricht.

Nanorepro vervielfacht seinen Umsatz

Aufgrund der Pandemie konnte Nanorepro seinen Umsatz 2020 von 1,8 auf 16,9 Mio. Euro steigern. Darüber hinaus wurde so der erste Vorsteuergewinn seit Firmengründung in Höhe von 4,0 bis 4,5 Mio. Euro möglich. Dabei werden Nanorepros Schnelltests erst seit Oktober 2020 vertrieben.

2021 könnte wirtschaftlich ein noch erfolgreiches Jahr für das Unternehmen werden. So erwartet es eine weitere deutliche Umsatz- und Gewinnsteigerung. Besonders die noch nicht zugelassenen Spucktests könnten zu einem weiteren Umsatztreiber werden.

„Auf Basis des aktuellen Auftragsvolumens schätzen wir die Geschäftsentwicklung in diesem Jahr äußerst positiv ein und erwarten eine Vervielfachung bei Umsatz und Ertrag für das Geschäftsjahr 2021“, so Nanorepros Finanzvorstand Stefan Pieh.

Wie es weitergehen könnte

Anleger konnten in den letzten Monaten stark vom Kursanstieg der Aktie profitieren. Sie tun gut daran, auch einmal Gewinne mitzunehmen, denn wie lange die aktuelle Ausnahmesituation noch anhält, ist offen. So könnte die Nachfrage nach Schnelltests mit einer zunehmenden Impfquote wieder stark sinken.

Foto: Getty Images