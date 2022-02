Wie ich jetzt 50.000 Euro in Tech- & Wachstumsaktien investieren würde, um in 20 Jahren Millionär zu sein

50.000 Euro in Tech- und Wachstumsaktien zu investieren mit dem Ziel, in 20 Jahren Millionär zu sein. Das bedeutet, dass man auf eine durchschnittliche Rendite von 16,1 % pro Jahr kommen muss. Natürlich wäre das eine starke Performance. Aber ich glaube, insbesondere jetzt ist das möglich, da viele Tech- und Wachstumsaktien besonders stark korrigiert sind.

Natürlich sind 50.000 Euro wirklich eine Menge Geld, aber ein so ambitioniertes Ziel wie die erste Million erfordert natürlich auch einen gewissen Einsatz. Blicken wir heute jedoch hinter die Kulissen. Beziehungsweise auf meinen Ansatz, wie ich unter diesen Umständen darauf zielen würde, die Eins mit den sechs Nullen zu erreichen.

50.000 Euro mit dem Ziel, Millionär zu werden: Ein bunter Korb

Grundsätzlich würde ich die 50.000 Euro jedenfalls auf einige Schultern verteilen. Vielleicht sogar zeitlich etwas diversifizieren. Wir befinden uns im Moment schließlich in einer Korrektur bei Tech- und Wachstumsaktien, die sich vielleicht auf andere Bereiche ausdehnt. Die Möglichkeit besteht, dass es jedenfalls noch tiefer bergab geht. Jetzt nicht alles direkt zu investieren, sondern jeden Monat einen gewissen Anteil zu investieren, ist daher vielleicht ein erster smarter Move.

In einem zweiten Schritt würde ich mir jedoch einen bunten Korb verschiedener Chancen und vor allem Geschäftsmodelle in Megatrend-Märkten zulegen. Mit 50.000 Euro, die man in Wachstumsaktien investieren möchte, besitzt man diese Option. Es sind gut und gerne 15 verschiedene Positionen mit jeweils ca. 3.300 Euro möglich. Oder auch 20 Aktien mit 2.500 Euro Einsatz, selbst 25 Aktien mit 2.000 Euro wären denkbar. Oder ganz unterschiedliche Modelle. Ich persönlich wäre eher geneigt, die Allokation etwas differenzierter ausfallen zu lassen. Beispielsweise in günstige Tech- und Wachstumsaktien mit einem profitablen, etablierteren Kern mehr Geld zu investieren und in kleinere, dynamische, risikoreichere Chancen weniger zu packen. Aber wichtig ist, die Einsätze zu streuen.

Infrage kämen für mich die Megatrends E-Commerce und Streaming, wo inzwischen günstige Aktien vorhanden sind. Aber auch Telemedizin und digitale Gesundheitsdienstleistungen, die Digitalisierung, Zahlungsdienstleistungen, digitale Werbung und andere Märkte wären die Spielwiesen, auf denen ich mich austoben würde. Zudem würde ich versuchen, in jedem Trend mehr als eine Aktie zu kaufen, um etwas Qualität und Breite auch in den verschiedenen Märkten zu erhalten.

Millionär werden: Die Gewinner zahlen für die Verlierer

Ein Investor, der jetzt 50.000 Euro in Tech- und Wachstumsaktien investiert mit dem Ziel, Millionär zu werden, der sollte natürlich auf gute Chancen achten. Trotzdem besteht das Risiko, dass man auch vereinzelt daneben greift. Wichtig ist jedoch, dass man in Summe auf gute Investitionsentscheidungen blickt und eine Trefferquote von 60 % marktschlagender Aktien hat. Dann kann es klappen mit einer durchschnittlichen Rendite von über 16 %, selbst über einen Zeitraum von 20 Jahren. Der Zinseszinseffekt ist schließlich ein mächtiger Verbündeter.

Im Zweifel zahlen die Gewinneraktien für die Verliereraktien. Jetzt ist jedenfalls ein guter und günstiger Zeitpunkt, um bei Tech- und Wachstumsaktien nach solchen Chancen zu suchen. Ob du 50.000 Euro investieren möchtest, das ist eine andere Frage. Mit dem Ziel, Millionär zu werden, heißt es jedoch manchmal: besser klotzen statt kleckern.

