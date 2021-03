Wie man wie Warren Buffett im Jahr 2021 investiert

Dieser Artikel stellt die Meinung des Autors dar, die von der “offiziellen” Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Wir sind Motley! Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, schlauer, glücklicher und reicher zu werden.

Warren Buffett ist einer der erfolgreichsten Investoren der Geschichte. Seine unglaublich erfolgreiche Amtszeit als CEO von Berkshire Hathaway und Investitionsentscheidungen, die er während dieser Zeit getroffen hat, haben ihm den Beinamen “Das Orakel von Omaha” eingebracht, und es ist nicht schwer zu verstehen, warum Buffetts Ratschläge zum Investieren und seine Aktienkäufe so genau verfolgt werden.

Mit einer Kombination aus Ungewissheit und Chancen am Horizont der Börse gibt es gute Gründe, sich an einen der ganz Großen in der Welt des Investierens zu wenden, um das alles besser zu verstehen.

Lies weiter, um zu erfahren, wie du wie Buffett im Jahr 2021 investieren kannst.

Triff deine Auswahl mit dem Gedanken an die Langfristigkeit

Warren Buffett hat bekanntlich gesagt, dass seine liebste Haltedauer für den Besitz einer Aktie “ewig lange” ist. Das bedeutet nicht, dass er nie Aktien verkauft, aber sein langfristiger Ansatz beim Investieren war ein großer Teil seines Erfolgs über die Jahre.

Unter Buffetts Führung hat Berkshire seit 1965 ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 20,3 % erzielt, was die Rendite des breiteren Marktes über den gleichen Zeitraum absolut in den Schatten gestellt hat. Das Konglomerat beendete das letzte Jahr mit einer Outperformance von etwa 2.700.000 % gegenüber dem S&P 500 Index, seit Buffett die Führung übernommen hat, und sein stetiger, qualitätsorientierter Ansatz beim Investieren spielte dabei eine große Rolle.

Investoren sollten sich auf qualitativ hochwertige Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen und laufenden Chancen konzentrieren, die das Portfolio so positionieren, dass es sich langfristig gut entwickelt. Dies wird durch eine von Buffetts am häufigsten zitierten Weisheiten zusammengefasst: “Es ist viel besser, ein wunderbares Unternehmen zu einem fairen Preis zu kaufen als ein passables Unternehmen zu einem wunderbaren Preis.”

Obwohl billige Aktien, die angeschlagene zugrundeliegende Unternehmen haben oder volatilen Preisschwankungen ausgesetzt sind, manchmal zu großen Gewinnen führen, sind diese Erfolge schwer konsequent zu wiederholen. Es ist unglaublich schwer, zur richtigen Zeit ein- und wieder auszusteigen. Investieren in starke Unternehmen mit einem Buy-to-Hold-Ansatz wird dich auf den Weg zu einer langfristig überlegenen Performance bringen.

Welche Schritte haben Buffett und Berkshire unternommen?

Wenn du mehr Einzelheiten willst, dann zeigt dir ein Blick auf die jüngsten Schritte von Berkshire Hathaway, wie du das machen kannst. Berkshire ist verpflichtet, jedes Quartal eine Offenlegung seiner Positionen in einem Dokument, das als 13F bekannt ist, einzureichen. Die Investoren können hier sehen, welche Aktien Buffetts Unternehmen im letzten Quartal gekauft und verkauft hat.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Investoren die Investmentstrategien von Berkshire nachbilden können. Eine davon ist, Berkshires größte Käufe der letzten Zeit zu verfolgen. Die folgende Tabelle zeigt die Aktienkäufe, die im jüngsten 13F detailliert aufgeführt sind, das am 16. Februar veröffentlicht wurde und die Positionen zum 31.12.2020 darstellt.

Unternehmen Gekaufte Aktien Aktuelle Marktbewertung Verizon 146.716.496 8,29 Mrd. USD Chevron 48.498.965 4,65 Mrd. USD Marsh & McLennan 4.267.825 500 Mio. USD Merck 6.294.333 468 Mio. USD AbbVie 4.286.766 451 Mio. USD E.W. Scripps (WKN:) 23.076.923 441 Mio. USD T-Mobile 2.824.844 337 Mio. USD Kroger 8.555.578 291 Mio. USD Bristol Myers Squibb 3.364.822 203 Mio. USD RH 24.200 12 Mio. USD

DATENQUELLE: BERKSHIRE HATHAWAY; BEWERTUNGEN VOM 22. FEB.

Von den jüngsten Käufen waren Verizon, Chevron, Marsh & McLennan und E.W. Scripps komplett neu im Berkshire-Portfolio, während die Firma die Positionen in den anderen Unternehmen auf der Liste aufstockte.

Investoren können Buffetts Ansatz auch replizieren, indem sie Positionen in Berkshires größten Positionen aufbauen, darunter Apple, Bank of America, Coca-Cola, American Express und Kraft Heinz. Betrachtet man die Überschneidungen zwischen den größten jüngsten Käufen und den größten allgemeinen Positionen, so scheint Berkshires überzeugendste Aktienempfehlung im letzten Quartal Verizon zu sein. Es hat im vierten Quartal einen riesigen Kauf von Aktien des Telekommunikationsgiganten getätigt, wodurch es schnell zur sechstgrößten Position wurde.

Eine weitere Möglichkeit, wie Buffett im Jahr 2021 zu investieren.

Die andere offensichtliche Möglichkeit, wie Buffett zu investieren, ist der Kauf von Berkshire Hathaway-Aktien. Das Unternehmen investierte in den letzten 12 Monaten mehr in den Kauf eigener Aktien als in jede andere Aktie oder Anlage. Das ist ein starkes Indiz dafür, dass Buffett glaubt, dass die Aktien seines Unternehmens unterbewertet sind.

Die Aktie von Berkshire Hathaway bietet Anlegern eine einfache Möglichkeit, eine diversifizierte Position in einer breiten Palette von Werten aufzubauen. Zusätzlich zu seinen börsennotierten Aktien und Immobilienunternehmen besitzt das Unternehmen auch Unternehmen wie GEICO, See’s Candies und Duracell, um nur einige zu nennen.

Während Berkshires etwas konservativer Ansatz dazu geführt hat, dass es in den letzten Jahren hinter der Performance des breiteren Marktes zurückgeblieben ist, da wachstumsstarke Tech-Aktien große Gewinne erzielt haben, hat die Investmentfirma eines der besten Management-Teams in der Finanzindustrie.

Der Markt könnte im Rest des Jahres auf erhebliche Volatilität treffen, und es ist weiterhin eine gute Idee, die sich entwickelnden Strategien eines der erfolgreichsten, wertorientierten Investoren der Geschichte im Auge zu behalten. Die Investoren werden in der Lage sein, einen noch genaueren Blick auf Buffetts Denken zu werfen, wenn Berkshire seinen jährlichen Aktionärsbrief am Ende dieses Monats veröffentlicht.

The post Wie man wie Warren Buffett im Jahr 2021 investiert appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Deswegen sind Small Caps so interessant. Unsere Top Small Cap für 2021, von der viele unserer Analysten begeistert sind, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Präventionen noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Dass hier die Nachfrage enorm ist, zeigt schon das letztjährige Umsatzwachstum von 47 %. In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir alle Details.

Jetzt hier kostenlos abrufen!

Dieser Artikel wurde von Keith Noonan auf Englisch verfasst und am 24.02.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Apple, Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Bristol Myers Squibb. The Motley Fool empfiehlt RH, T-Mobile US und Verizon Communications und empfiehlt die folgenden Optionen: short Januar 2023 $200 Puts auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), short März 2021 $225 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), und long Januar 2023 $200 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: The Motley Fool